В Ярославской области начал работать Комитет семей защитников Отечества. ФОТО: Департамент региональной безопасности ЯО

В Ярославской области начал работать Комитет семей защитников Отечества. Возглавила его Елена Виноградова. Ее сын и брат сейчас находятся на СВО.

- Мы будем взаимодействовать со всеми. Мы - матери, жены, дети, отцы – имеем полное моральное право задавать вопросы. Если возникнет какая-то экстренная ситуация, то я могу обратиться в областной военкомат. И там идут навстречу, потому что работают не роботы, не машины. Не получим ответы в областном военкомате – обратимся в Министерство обороны, - говорит Елена.

Базироваться Комитет будет в помещениях Областного союза женщин на улице Депутатской,7. Обратиться за помощью можно по телефонам: 8(4852)73-06-04 или напрямую к руководителю 8(910)828-23-41.