В Ярославской области сгорел новый школьный автобус

В Ярославской области загорелся школьный автобус. ФОТО: предоставлено прокуратурой Ярославской области.

В поселке Итларь Ростовского района днем 20 января сгорел школьный автобус. К счастью, детей и водителя в это время в салоне не было.

Водитель приехал домой на обед и оставил транспорт под окнами. Спустя какое-то время мужчина увидел, что машина дымится. Он выбежал на улицу, разбил лобовое стекло, пытался потушить вверенный ему транспорт.

Сейчас устанавливаются причины возгорания автобуса. Машина новая, совсем недавно, в 20-х числах прошлого года, ее передали Хмельниковской школе. Родители волнуются, так как не ясно, на чем дети будут добираться до учебных заведений. Их успокоил глава Ростовского района Андрей Шатский. По его словам, есть резервный транспорт, на нем и будут возить учеников.

Прокуратура Ярославской области по информации о возгорании автобуса организовала проверку.

- Будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пассажирских перевозок, включая перевозку школьников, а также законодательства о закупках товаров для государственных и муниципальным нужд. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил ситуацию на контроль.