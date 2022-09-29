В детской поликлинике Шуи Ивановской области будут принимать врачи – узкие специалисты

Узкие специалисты в детской поликлинике Шуи будут принимать два раза в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детской поликлинике Шуи Ивановской области после многочисленных просьб местных жителей увеличат прием ряда врачей-специалистов. Родители жаловались, что практически невозможно попасть к окулисту, хирургу и травматологу-ортопеду.

Вопрос удалось уладить. С 3 октября офтальмолог и хирург будут принимать два раза в неделю – по средам и пятницам. Травматолог-ортопед начнет работать по четвергам и пятницам, а с 17 числа – еще и по вторникам.

Записаться к специалистам можно через «Госуслуги», контакт-центр больницы или регистратуру.