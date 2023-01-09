В Ивановской области похолодает до -36 градусов

В Ивановской области сохраняются аномальные морозы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ивановской области сохраняются аномальные морозы. В ночь на 10 января и утром этого же дня столбики термометров, по прогнозам синоптиков, опустятся до -36. В некоторых районах температура воздуха будет еще ниже.

Специалисты дали советы, как не замерзнуть, если предстоит провести долгое время на улице. В-первых, нельзя стоять на одном месте, нужно постоянно находиться в движении. Во-вторых, не забывайте надевать шапку – при непокрытой голове теряется до 30% тепла.

Укройтесь от ветра. Если есть возможность, зайдите в магазин, подъезд дома или какое-то другое помещение. Не употребляйте спиртное – при расширении сосудов идет теплоотдача.

Если все же произошло обморожение:

- в отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев ее сухой мягкой тканью;

- затем поместите ее в теплую воду, и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов;

- если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к врачу.