«Девушки имеют право быть на передовой»: 19-летняя ярославна отправилась добровольцем на Донбасс

Из Ярославля на Донбасс проводили добровольцев. ФОТО: Игорь Ямщиков

27 сентября от областного сборного пункта на улице Добрынина в Ярославле на военную службу по контракту отправились несколько настоящих мужчин. Они не стали дожидаться повесток и сами приняли решение идти и защищать Родину. Разные по возрасту и по профессиям, они приняли одно общее решение.

Среди этих сильных мужчин – хрупкая 19-летняя Анастасия, в недавнем прошлом выпускница Градостроительного колледжа, а теперь – воин.

Решение отправиться добровольцем на Донбасс девушка приняла самостоятельно. Иначе и не могла поступить дочь кадрового офицера, участника вооруженных конфликтов в Афганистане, Северном Кавказе и Сирии. Анастасия просто пошла по стопам отца.

- Считаю, что девушки имеют право быть на передовой, - просто и от сердца сказала ярославна.

Юнармейцы написали добровольцам трогательные письма. ФОТО Игорь Ямщиков

Проводить военнослужащих пришли не только их родные, но и юнармейцы. Ребята написали добровольцам трогательные письма, выразив в них всю свою благодарность.