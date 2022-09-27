В Ярославле презентовали новые выпуски альманаха «Ярославское фотоведение»

В Ярославской областной библиотеке им.Н.Некрасова прошла презентация новых выпусков альманаха «Ярославское фотоведение», вышедших в 2022 году. ФОТО: Вадим ГОРЕВ

25 сентября, в Ярославской областной библиотеке им.Н.Некрасова прошла презентация новых выпусков альманаха «Ярославское фотоведение», вышедших в 2022 году. Альманах «Ярославское фотоведение», который рассказывает о фотографах Ярославского края 19-20 веков выходит с 2021 года в ярославском издательстве «Факел».

На презентации исследователь, коллекционер и филокартист Константин Костюченко рассказал о фотографах, представленных в этих выпусках. Один из них - широко известный мастер, работавший в России и за рубежом Иван Барщевский. Уроженец Санкт-Петербургской губернии, впоследствии директор смоленского музея «Русская старина», с 1879 по 1899 год он жил в Ростове Великом, где имел собственное фотоателье.

Барщевский очень много снимал архитектуру Ростова Великого конца 19 века, участвовал в разных научных экспедициях по России и за рубежом. Сохранилось много его снимков храмов и монастырей Вологодской, Костромской, Нижегородской губерний, Новгородской, Псковской и других губерниях, его фотографии печатались в столичных журналах того времени.

Конечно же, в своем фотоателье Барщевский снимал он и ростовцев. Некоторые снимки сохранились в частных коллекциях, дошли до наших дней и опубликованы в выпуске альманаха, посвященном Ростову Великому.

На талантливого фотографа обратила внимание княгиня Мария Тенишева. Она пригласила Барщевского переехать в свою усадьбу в Смоленскую губернию, где он, по поручению княгини, организовал художественные мастерские, потом помогал ей устраивать выставки русского искусства в Париже. Впоследствии Иван Федорович стал директором музея «Русская старина» в Смоленске.

В 30-е годы музей был закрыт, сотрудники подверглись репрессиям, сам Барщевский был арестован, но заключение продлилось недолго. Последние годы своей жизни он занимался изучением и фотосъемкой архитектуры Коломенского, и даже получил звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР».

Судьба другого фотографа, о котором рассказывается во втором выпуске альманаха 2022 года – прусского подданного Альфреда фон Свейковского, владельца фотоателье в Ярославле, намного трагичнее. Дворянин, известный и уважаемый фотохудожник, награжденный российскими и французскими медалями за качество фотографий. В 1913 году он был среди фотографов, допущенных к съемкам праздничных мероприятий, приуроченных к 300-летию Дома Романовых, делал фотографии царской семьи во время визита в Ярославль.

Но Первая мировая война перечеркнула его карьеру. Из-за немецкого происхождения, он был взят под особое наблюдение властей, его фотоателье было закрыто, а сам Свейковский сослан в Актюбинск, где и затерялись его следы.

На презентации исследователь, коллекционер и филокартист Константин Костюченко рассказал о фотографах, представленных в этих выпусках. ФОТО: Вадим ГОРЕВ

Истории этих и других фотографов прошлых столетий рассказал на презентации альманахов коллекционер, учредитель и автор журнала «Ярославское фотоведение» Константин Костюченко. Все фотографии, которые опубликованы в выпусках – подлинные, имеют бумажные аналоги, которые хранятся в различных частных коллекциях.

Константин Вячеславович приоткрыл секреты кухни коллекционеров, поведал о том, как устроены аукционы, где приобретаются фотографии. Многие из них находятся в Европе, и к ним, к сожалению, уже нет доступа из-за санкций.

Фотографии для альманахов берутся и из других частных коллекция – так семейное фото ярославского священника Иоанна Миртова предоставила его родственница Стефания Могоряну, проживающая в Молдавии.

Интересно, как коллекционерам удается идентифицировать личности на снимках. Многих преподавателей частных гимназий и духовных училищ, к примеру, удалось установить по альбомам этих учебных заведений, где публиковались групповые фотографии учеников и педагогов. Также помогают и другие источники, в том числе и интернет, где можно найти сведения о статусных ярославцах прошлых времен. Так, авторам журнала удалось идентифицировать изображенную на портрете вдову ярославского купца Друженкова, Анну Николаевну, на средства которой было построено здание известной гостиницы «Бристоль», супругу финансиста Ярославской Большой матуфактуры Марию Васильевну Швыреву, статского советника Романа Масленникова с супругой, ярославского врача Евгения Константиновича Манфанского, дочь ярославского врача Антона Мицкелюнаса гимназистку Альдону, дочь фотографа Германа Шлиппенбаха Адель, и многих других горожан, имена которых давно канули в лету, но были возрождены, благодаря пытливости ярославских филокартистов.

Своими впечатлениями о презентации поделилась жительница Ярославля Алла Горбова: - - Хочу выразить свое восхищение Константину Костюченко. Это поистине творческий человек, увлеченный интересным и серьезным делом - поиском и коллекционированием старинных фотографий и сбором информации о фотографах. Впечатлило, что материал для фотоальманаха он собирал не только по нашей области, и даже не только по России. Художественный уровень фотографий очень высок. Их делали настоящие мастера. Спасибо автору, что он поделился с нами тем, что ему так дорого.

Все желающие смогли приобрести альманахи с автографами авторов, а Константин Костюченко рассказал о планах на будущий год. Уже готовится к выходу альманах, посвященных фотографам Тутаева (бывшего Романова-Борисоглебска). Всех, у кого в домашних коллекциях есть старинные фотографии, сделанные в этом городе, приглашаем к сотрудничеству.