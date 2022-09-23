В Иваново водитель троллейбуса прямо в салоне надругался над двумя маленькими девочками

Водителя ивановского троллейбуса подозревают в тяжком преступлении Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Иваново водитель троллейбуса обвиняется в надругательствах над двумя маленькими девочками. По версии следствия, мужчиной в отношении двух малолетних было совершены действия сексуального характера.

Первый эпизод датируется апрелем 2021 года.

- Обвиняемый в салоне троллейбуса трижды совершил в отношении 10-летней девочки иные действия сексуального характера. В декабре 2021 года аналогичные действия он совершил в отношении еще одной малолетней, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.