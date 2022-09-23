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Иваново23 сентября 2022 11:18

В Иваново водитель троллейбуса прямо в салоне надругался над двумя маленькими девочками

Уголовное дело передано в суд
Полина Вачнадзе
Водителя ивановского троллейбуса подозревают в тяжком преступлении

Водителя ивановского троллейбуса подозревают в тяжком преступлении

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Иваново водитель троллейбуса обвиняется в надругательствах над двумя маленькими девочками. По версии следствия, мужчиной в отношении двух малолетних было совершены действия сексуального характера.

Первый эпизод датируется апрелем 2021 года.

- Обвиняемый в салоне троллейбуса трижды совершил в отношении 10-летней девочки иные действия сексуального характера. В декабре 2021 года аналогичные действия он совершил в отношении еще одной малолетней, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.

Происшествия: КРИМИНАЛ