Отреставрированный храм в Костромской области испортили малолетние вандалы

Храм в Костромской области исписали дети. ФОТО: УМВД по Костромской области

Сотрудники полиции установили вандалов, которые испортили только что отреставрированный храм в Галиче Костромской области. На святыню покусились дети в возрасте от 8 до 10 лет.

- Их вместе с родителями пригласили в отдел полиции. С каждым провели профилактическую беседу, напомнили о многонациональности российского народа, необходимости уважать религиозные и культурные традиции страны. Ребята осознали проступок и раскаялись, - сообщили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Кадры того, что натворили ребята, в соцсети выложили прихожане храма. На свежей штукатурке виднелись следы от ботинок, стены были исписаны и некоторые плиты разбиты. Заменить плиты сейчас нет никакой возможности, так как они очень дорогие и были доставлены в Костромскую область из другого региона. Следы грязной обуви на свежей побелке отмыть тоже довольно проблематично.

Костромичи считают, что исправлять сделанное детьми, должны их родители. Свое мнению люди высказывают в местных пабликах.

- Наказание должно быть обязательно. Родители должны выплатить все до копеечки! А так же поставить детей на учет в детской комнате полиции! И я думаю это справедливое и гуманное наказание, - пишет Александр Гулин в группе «Галич| Культура| История| Жизнь| Окрестности» Вконтакте.

- 8-10 лет, это 2-4 класс. Ужас! А дальше что? Раскаялись? Уважаемые сотрудники ПДН, берите родителей и их детей и на работы в храм, очищать и восстанавливать. Только так! Жалеете? А потом будете еще за такими бегать до 18 лет и говорить, что родители их упустили. А на данный момент упустили их вы! – считает Алла Груздева.