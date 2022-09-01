Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Кострома 1 сентября 2022 13:32

В Костроме закроют для проезда мост через реку Белилку

Ограничение будет действовать до 5 утра 2 сентября
Полина Вачнадзе
В Костроме в ночь с 1 на 2 сентября будут ремонтировать проезжую часть у моста через реку Белилка. ФОТО: администрация Костромы

В Костроме в ночь с 1 на 2 сентября будут ремонтировать проезжую часть у моста через реку Белилка. ФОТО: администрация Костромы

В Костроме в ночь с 1 на 2 сентября будут ремонтировать проезжую часть у моста через реку Белилка.

На время работ, а именно с 23:00 1 сентября до 5 утра 2 сентября мост будет закрыт для проезда транспорта. Также закроют для проезда машин улицу Водяную от поворота к церкви на улице Запрудня до перекрестка с круговым движением на улице Коммунаров.

Как сообщили в администрации Костромы, объезд перекрытого участка дороги возможен по улицам Коммунаров, Ткачей, Федосеева, Симановского, Терешковой, мост через реку Кострома, Заречную – по дамбе через реку Которосль.

За семь часов работы дорожники должны снять старый асфальт на подъезде к мосту и частично на самой переправе. После этого будет уложено новое покрытие.

Однако в администрации города уточнили, что в случае плохой погоды, ремонт перенесет на другую ночь.

Общество: ВОПРОС ДНЯ