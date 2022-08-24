В Ивановской области ожидается аномальная жара

Такой жаркой погоде рады, пожалуй, только дети
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ивановской области с 24 по 28 августа ожидается аномально жаркая погода. По данным регионального Управления МЧС, среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более.
Спасатели рассказали, как нужно подготовиться к сильной жаре:
- запаситесь водой,
- приготовьте подходящую для такой погоды одежду (светлую, из хлопка), головной убор, вентиляторы, кондиционеры,
- если вы в сельской местности – оборудуйте навесы, беседки, на окна поставьте ставни или повесьте плотные шторы,
- при возможности приобретите автономный источник электроэнергии на случай отключения,
- экономно расходуйте воду.
- старайтесь чаще находиться в тени,
- не употребляйте пиво и другой алкоголь.