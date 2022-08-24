В Ивановской области ожидается аномальная жара

Такой жаркой погоде рады, пожалуй, только дети Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ивановской области с 24 по 28 августа ожидается аномально жаркая погода. По данным регионального Управления МЧС, среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Спасатели рассказали, как нужно подготовиться к сильной жаре:

- запаситесь водой,

- приготовьте подходящую для такой погоды одежду (светлую, из хлопка), головной убор, вентиляторы, кондиционеры,

- если вы в сельской местности – оборудуйте навесы, беседки, на окна поставьте ставни или повесьте плотные шторы,

- при возможности приобретите автономный источник электроэнергии на случай отключения,

- экономно расходуйте воду.

- старайтесь чаще находиться в тени,

- не употребляйте пиво и другой алкоголь.