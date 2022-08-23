Более 286 тысяч инициатив по развитию региона внесли жители Ярославской области

На форуме присутствовали представители всех муниципальных образований региона. Фото: Правительство Ярославской области

- В этом году по поручению главы региона Михаила Евраева мы проводим большую работу по созданию комплексных планов развития каждого муниципального района и городского округа на ближайшие пять лет, - рассказал заместитель губернатора Ярославской области - руководитель администрации губернатора Ярославской области Алексей Доронкин. - На середину августа жители в общей сложности внесли более 286 тысяч предложений. Комплексные планы развития позволили учесть мнения людей о том, каким они видят будущее своих территорий.

По словам Алексея Доронкина, глава региона поставил цель сделать дорожные карты по всем направлениям развития с конкретными мероприятиями, объектами и сроками работ. Планы по графику правительства области создавались в несколько этапов.

Сначала муниципалитеты подготовили комплексные планы по шести ключевым направлениям: экономическое развитие, инфраструктура, социальная сфера, муниципальное управление, безопасность, привлечение инвестиций. На втором этапе прошли стратегические сессии по каждому из ключевых направлений. Всего были проведены 29 стратегические сессии. 2116 экспертов, представителей научного сообщества, бизнеса, органов власти, местного самоуправления, некоммерческих организаций предложили свой взгляд на развитий различных сфер. Далее в работе по корректировке планов смогли принять все желающие. В каждом муниципальном районе и городском округе прошли территориальные сессии с участием жителей. Всего в них приняли более 1500 человек.

Также предложения по комплексным планам можно было оставить на сайте – Решениядлялюдей.ру, на портале правительства области, на страницах муниципалитетов.

- Все мы думаем о будущем, строим свои планы и в первую очередь думаем о том, как будут жить наш город, наш район, наша область. Мы с жителями обсуждали тот комплексный план, который выработали по поручению главы региона Михаила Евраева вместе с коллегами из правительства области, - отметил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. - Объединение муниципальной, региональной власти, жителей, которые готовы принять участие в обсуждении и реализации этих планов – крайне важно. Поэтому надеюсь, что очень скоро мы перейдем от обсуждения к реализации новых проектов на благо жителей