Михаил Евраев: «В регионе будет расширен список льготников на бесплатную догазификацию»

Помощь на догазификацию получили 219 жителей Ярославской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врио губернатора Михаил Евраев поручил расширить перечень получателей социальной помощи на догазификацию индивидуальных жилых домов, в рамках которой граждане могут бесплатно подвести к своим участкам газ в уже газифицированных населенных пунктах. В расширенный список войдут девять новых категорий граждан. Соответствующий законопроект будет подготовлен в Правительстве области и внесен на обсуждение областной Думы в сентябре.

– Необходимо направить главам муниципалитетов информацию по новым категориям, чтобы они могли уже сейчас составить списки жителей, которые будут иметь право получить 40 тысяч рублей компенсации, – дал поручение на совещании в Правительстве области Михаил Евраев. – Заявки уже сейчас можно начать формировать.

На данный момент, по информации областного правительства, право на единовременную выплату имеют ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также инвалиды I и II групп.

В расширенный список получателей социальной помощи войдут инвалиды III группы, ветераны боевых действий, семьи, воспитывающие детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, приемные семьи, реабилитированные лица, лица, имеющие особый статус, инвалиды вследствие военной травмы, граждане, имеющие право на дополнительную социальную поддержку и пенсионеры.

Свое право на помощь уже реализовали 219 жителей Ярославской области. С расширением списка количество потенциальных получателей выплаты составит около трех тысяч человек.

На предоставление дополнительных льгот в бюджете области правительством региона и будет предусмотрено более 36 миллионов рублей.