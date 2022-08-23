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Общество23 августа 2022 12:04

Михаил Евраев: «В регионе будет расширен список льготников на бесплатную догазификацию»

На дополнительные льготы из бюджета Ярославской области будет направлено более 36 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
Помощь на догазификацию получили 219 жителей Ярославской области

Помощь на догазификацию получили 219 жителей Ярославской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врио губернатора Михаил Евраев поручил расширить перечень получателей социальной помощи на догазификацию индивидуальных жилых домов, в рамках которой граждане могут бесплатно подвести к своим участкам газ в уже газифицированных населенных пунктах. В расширенный список войдут девять новых категорий граждан. Соответствующий законопроект будет подготовлен в Правительстве области и внесен на обсуждение областной Думы в сентябре.

– Необходимо направить главам муниципалитетов информацию по новым категориям, чтобы они могли уже сейчас составить списки жителей, которые будут иметь право получить 40 тысяч рублей компенсации, – дал поручение на совещании в Правительстве области Михаил Евраев. – Заявки уже сейчас можно начать формировать.

На данный момент, по информации областного правительства, право на единовременную выплату имеют ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также инвалиды I и II групп.

В расширенный список получателей социальной помощи войдут инвалиды III группы, ветераны боевых действий, семьи, воспитывающие детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, приемные семьи, реабилитированные лица, лица, имеющие особый статус, инвалиды вследствие военной травмы, граждане, имеющие право на дополнительную социальную поддержку и пенсионеры.

Свое право на помощь уже реализовали 219 жителей Ярославской области. С расширением списка количество потенциальных получателей выплаты составит около трех тысяч человек.

На предоставление дополнительных льгот в бюджете области правительством региона и будет предусмотрено более 36 миллионов рублей.

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