В Иваново во время шоу чуть не погибли каскадер и его 8-летний сын

В Иваново во время шоу загорелся автомобиль каскадера. Скриншот с видео, группа "Подслушано l Иваново" ВКонтакте

24 июля в Иваново на стадионе «Спартак» во время шоу каскадеров чуть не случилась трагедия. Водитель багги не сумел выполнить прыжок с трамплина, машина перевернулась и загорелась. В автомобиле вместе с каскадером находился его 8-летний сын. К счастью, ни ребенок, ни его отец серьезно не пострадали.

- Машина загорелась моментом прям. Тимурку (сын каскадера – прим.авт.) быстро вытащили. В общем, все до сих пор перед глазами, - говорят очевидцы.

Прокуратура и СКР уже начали проверку по инциденту на шоу. Известно, что ребенку помощь медиков не понадобилась, а его 40-летний отец обратился к врачам «скорой» с ожогами.

- Следственными органами проводится проверка по факту травмирования во время шоу каскадеров. Следствием установлено, что во время выступления, при исполнении прыжка, травмы получили двое человек, включая малолетнего. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, - сказали в пресс-службе СКР по Ивановской области.