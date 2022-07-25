Именем Героя России Владимира Зозулина назвали улицу в Иванове

В Иванове одну из улиц назвали именем Героя России Владимира Зозулина. ФОТО: правительство Ивановской области

В Иванове одну из улиц назвали именем Героя России Владимира Зозулина. 31-летний старший лейтенант погиб в марте во время спецоперации на Украине. Почтить память молодого героя собрались его родные, друзья, сослуживцы, участники общественных и патриотических организаций.

12 марта этого года рота во главе с Владимиром Зозулиным во время разведки обнаружила позиции артиллерии противника. Командир роты переда координаты в пункт управления соединения и вражеские орудия были уничтожены.

- В ходе дальнейшего ведения разведки, попав под обстрел диверсионно-разведывательной группы националистов, командир роты гвардии старший лейтенант Владимир Зозулин принял смелое и грамотное решение, совершил дерзкий маневр и огневой налет, разгромил группу и взял в плен вражеского офицера с секретными документами, - рассказали в правительстве Ивановской области.

Но во время возращения в район эвакуации дозор разведроты попал засаду. Раненый Владимир Зозулин велел личному составу выдвигаться в запасной район эвакуации, а сам остался прикрывать их отход. В течение получаса старший лейтенант вел бой с противником. Когда боекомплект был израсходован, он подпустил вражеских военных вплотную к себе и применил осколочную гранату. За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Указом Президента России гвардии старшему лейтенанту Владимиру Николаевичу Зозулину присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Памятную доску установили на доме №1 в Московском микрорайоне, расположенном вдоль улицы. Именем погибшего российского офицера назвали одну из центральных улиц Луганска.

Мама Героя России Светлана Викторовна Зозулина обратилась ко всем российским военнослужащим, выполняющим сейчас боевые задачи:

- Я бы хотела обратиться к нашим военнослужащим, которые сейчас сражаются на поле боя с фашизмом. Вы, ребята, очень умные, храбрые, смелые, мужественные. Мы о вас думаем, мы переживаем за вас, мы гордимся вами. Возвращайтесь, пожалуйста, с победой. Возвращайтесь, пожалуйста, живыми.