Погода в Ярославской области в выходные 23 и 24 июля: лето вернулось

В воскресенье в Ярославле ожидается +31 градус Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ярославской области вновь взяла курс на жару. Как сообщают синоптики Центра «Фобос», гребень скандинавского циклона вытеснил из Центральной России виновника дождей и холода.

- В выходные лето буквально ворвется на просторы Русской равнины. Так, к воскресенью 30-градусная жара протянется от Крыма и Кубани через западное Черноземье вплоть до Центральной России. Температура воздуха на 5 градусов превысит климатическую норму, - говорят синоптики.

В субботу, 23 июля, в Ярославле ожидается ясная погода. Ночью +17…+19, днем +28…+30, ветер слабый.

В воскресенье, 24 июля, малооблачно. Ночью +17…+19, днем +29…+31, ветер юго-западный, умеренный.