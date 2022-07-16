В Рыбинске будут судить мужчину, который ударил ножом супругов, спасших его

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске 37-летний местный житель обвиняется сразу по трем статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Угроза убийством».

В декабре прошлого года мужчина отдыхал в бане и выпивал. Позже он вышел на улицу в одних плавках и был уже сильно пьян, вернуться обратно в баню он не смог, и постучался в ближайший частый дом. Там ему открыли супруги, впустили к себе и вызвали врачей.

Ехать в больницу рыбинец отказался. Между ним и парой началась ссора, 37-летний мужчина схватился за нож и ударил им в живот 50-летнюю хозяйку дома. Ее 54-летний муж пытался остановить злоумышленника, и получил от него удары ножом по руке и шее, а также угрозы расправы.

- Потерпевшим удалось обезоружить мужчину и вызвать сотрудников полиции. В результате преступных действий обвиняемого здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред, а здоровью ее супруга легкий вред, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - В ходе следствия обвиняемый вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью, пояснив, что события не помнит из-за нахождения в состоянии опьянения, доверяет показаниям потерпевших и свидетелей, раскаивается в совершенных преступлениях.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.