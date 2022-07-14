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Иваново14 июля 2022 14:00

В Ивановской области 26-летний мужчина обвиняется в изнасиловании 14-летней девушки

Преступление произошло в конце марта текущего года
Анастасия ГОЛУБЕВА
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. ФОТО: СУ СКР по Ивановской области

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. ФОТО: СУ СКР по Ивановской области

В Ивановской области 26-летний мужчина обвиняется в изнасиловании 14-летней девушки.

В ночь с 26 на 27 марта текущего года злоумышленник, его друг и их 14-летняя знакомая вместе выпивали в селе Порздни Лухского района Ивановской области.

Вскоре приятель ушел домой, а мужчина, воспользовавшись моментом, повалил девушку на землю и изнасиловал ее.

- После этого злоумышленник покинул место происшествия. В настоящее время следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили СКР по Ивановской области.

Происшествия: КРИМИНАЛ