В Ярославской области за неделю от коронавируса умерли 111 человек

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В Ярославской области за неделю с 18 по 25 февраля от коронавируса скончались 111 человек. За минувшие сутки умерли 17 ярославцев, зараженных COVID-19, с начала пандемии – 2 412 человек.

Практически на прежнем уровне остается и число заболевших за сутки. По данным оперштаба на 25 февраля, заразились 1 848 человек. За неделю – 12 065, с начала пандемии – 128 820.

Вылечились за неделю 4 054 ярославца, с начала пандемии – 92 803.

- Всего госпитализировано на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 1848 пациентов: 1235 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 613 с типичной клиникой COVID-19, - уточнили в оперштабе.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 62244;

Рыбинск – 17510;

Ростовский МР -6225;

г.о. Переславль-Залесский - 6368;

Тутаевский МР - 5416;

Ярославский МР - 6633;

Угличский МР - 4785;

Борисоглебский МР - 1721;

Некрасовский МР - 2250;

Гаврилов-Ямский МР – 2276;

Пошехонский МР - 1502;

Рыбинский МР -3027;

Даниловский МР - 2325;

Мышкинский МР - 1020;

Большесельский МР - 955;

Некоузский МР - 1489;

Любимский МР - 1134;

Первомайский МР - 1074;

Брейтовский МР – 866.