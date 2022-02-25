В Ярославской области за неделю от коронавируса умерли 111 человек

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В Ярославской области за неделю с 18 по 25 февраля от коронавируса скончались 111 человек. За минувшие сутки умерли 17 ярославцев, зараженных COVID-19, с начала пандемии – 2 412 человек.
Практически на прежнем уровне остается и число заболевших за сутки. По данным оперштаба на 25 февраля, заразились 1 848 человек. За неделю – 12 065, с начала пандемии – 128 820.
Вылечились за неделю 4 054 ярославца, с начала пандемии – 92 803.
- Всего госпитализировано на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 1848 пациентов: 1235 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 613 с типичной клиникой COVID-19, - уточнили в оперштабе.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 62244;
Рыбинск – 17510;
Ростовский МР -6225;
г.о. Переславль-Залесский - 6368;
Тутаевский МР - 5416;
Ярославский МР - 6633;
Угличский МР - 4785;
Борисоглебский МР - 1721;
Некрасовский МР - 2250;
Гаврилов-Ямский МР – 2276;
Пошехонский МР - 1502;
Рыбинский МР -3027;
Даниловский МР - 2325;
Мышкинский МР - 1020;
Большесельский МР - 955;
Некоузский МР - 1489;
Любимский МР - 1134;
Первомайский МР - 1074;
Брейтовский МР – 866.