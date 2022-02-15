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Иваново15 февраля 2022 9:00

В Ивановской области иностранных политиков «похоронили» ради пиара

Ритуальная контора сделала надгробия с фотографиями Трампа, Обамы и Меркель
Влада Красоткина
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Имена на надгробиях выгравировали случайные имена. Фото: URA.RU

Имена на надгробиях выгравировали случайные имена. Фото: URA.RU

Достаточно интересный маркетинговый ход придумали владельцы ритуального бизнеса в Ивановской области для привлечения новых клиентов.

Предприниматели «похоронили» известных зарубежных политиков и сделали им памятники. Под прицел креативных ритуальщиков, которым оказался не чужд черный юмор, попали бывшие президенты США Барак Обама и Дональд Трамп, а также экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Имена на надгробиях выгравировали случайные имена и рандомные даты рождения и смерти.

Например, Барак Обама, который с легкой руки похоронщиков стал Шамриным Анатолием Валентиновичем, рожденным в 1900 году, прожил долгую и наверняка счастливую жизнь и «скончался» в возрасте аж 120 лет. Меркулова Ангелина Вольфовна, прожила 78 лет, а надгробие с портретом Дональда Трампа оказалось безымянным

Ивановцы на подобный креатив отреагировали по-разному. Кто-то посмеялся над своеобразным юмором, а кто-то назвал его днищем.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ