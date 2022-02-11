В Ярославской области за неделю коронавирусом заразились 8 610 человек

Диагноз COVID-91 11 февраля поставлен 1 457 ярославцам. Скриншот Яндекс.Статистика

В Ярославской области за неделю с 4 по 12 февраля коронавирусом заболели 8 610 человек. Ежедневно ставились новые антирекорды по суточным заражениям, и сегодняшний день, но данным оперштаба,не стал исключением. Диагноз COVID-91 11 февраля поставлен 1 457 ярославцам. С начала пандемии заболели 105 092 жителей региона.

За семь дней в области скончались 68 человек. За минувшие сутки умерли 14 заболевших, и это тоже антирекорд последних дней. С начала пандемии коронавирус убил 2 189 ярославцев.

По данным на 11 февраля, скончались 14 человек. Скриншот Яндекс.Статистика

- На инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализированы 2234 пациента: 1 402 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 832 с типичной клиникой болезни, - сообщили в оперштабе.

Госпитализированы 2 234 пациента. Скриншот Яндекс.Статистика

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 52484;

Рыбинск – 12220;

Ростовский МР - 5203;

г.о. Переславль-Залесский - 5682;

Тутаевский МР - 4418;

Ярославский МР - 4957;

Угличский МР - 4286;

Борисоглебский МР - 1649;

Некрасовский МР - 2079;

Гаврилов-Ямский МР – 1610;

Пошехонский МР - 1373;

Рыбинский МР -1965;

Даниловский МР - 1621;

Мышкинский МР - 874;

Большесельский МР - 893;

Некоузский МР - 1124;

Любимский МР - 926;

Первомайский МР - 956;

Брейтовский МР – 772.