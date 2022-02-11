В Ярославской области за неделю коронавирусом заразились 8 610 человек

Диагноз COVID-91 11 февраля поставлен 1 457 ярославцам. Скриншот Яндекс.Статистика
В Ярославской области за неделю с 4 по 12 февраля коронавирусом заболели 8 610 человек. Ежедневно ставились новые антирекорды по суточным заражениям, и сегодняшний день, но данным оперштаба,не стал исключением. Диагноз COVID-91 11 февраля поставлен 1 457 ярославцам. С начала пандемии заболели 105 092 жителей региона.
За семь дней в области скончались 68 человек. За минувшие сутки умерли 14 заболевших, и это тоже антирекорд последних дней. С начала пандемии коронавирус убил 2 189 ярославцев.
По данным на 11 февраля, скончались 14 человек. Скриншот Яндекс.Статистика
- На инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализированы 2234 пациента: 1 402 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 832 с типичной клиникой болезни, - сообщили в оперштабе.
Госпитализированы 2 234 пациента. Скриншот Яндекс.Статистика
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 52484;
Рыбинск – 12220;
Ростовский МР - 5203;
г.о. Переславль-Залесский - 5682;
Тутаевский МР - 4418;
Ярославский МР - 4957;
Угличский МР - 4286;
Борисоглебский МР - 1649;
Некрасовский МР - 2079;
Гаврилов-Ямский МР – 1610;
Пошехонский МР - 1373;
Рыбинский МР -1965;
Даниловский МР - 1621;
Мышкинский МР - 874;
Большесельский МР - 893;
Некоузский МР - 1124;
Любимский МР - 926;
Первомайский МР - 956;
Брейтовский МР – 772.