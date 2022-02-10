Из-за халатности врачей частной клиники жительница Рыбинска лишилась возможности иметь детей и развелась с мужем

Из-за ошибки врачей женщина лишилась возможности иметь детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одну из частных клиник Ярославля жительница Рыбинска обратилась в апреле 2019 года из-за частых болей внизу живота. Гинеколог провел осмотр, назначил анализы, а через несколько дней успокоил пациентку: цитологическое исследование показало воспалительный процесс. Женщине выписали антибиотики, в мае провели еще один осмотр и заверили, что состояние нормализовалось.

В действительности все оказалось гораздо серьезнее, чем воспаление. В октябре жительницу Рыбинска с сильными болями внизу живота и кровотечением госпитализировали в городскую больницу. А после лечения направили в областную онкологию, где специалисты выявили рак шейки матки. Три курса химиотерапии и операция, в итоге женщина лишилась возможности иметь детей. И на этом беды ее не закончились: узнав, что жена теперь бесплодна, муж подал на развод.

А пациентка ярославской частной клиники подала иск в суд и потребовала с медиков компенсацию морального вреда – 5 миллионов рублей и возмещения расходов на лечение – чуть больше 300 тысяч рублей.

- Истица полагала, что при оказании услуг в медицинском центре врач, имея результат цитологического исследования, должен был направить ее на биопсию, чтобы выяснить причины воспаления клеток эпителия с реактивными изменениями. До настоящего времени истец до конца не восстановилась; в связи с необходимостью проходить обследования, курсы лечения она не может вести полноценную жизнь. Извинения со стороны ответчика принесены не были, предложений оплатить лечение не поступало, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Судебная медицинская экспертиза установила, что после получения таких результатов цитологии, пациентку действительно должны были направить к онкогинекологу для проведения биопсии. Ошибка в оказании медпомощи привела к серьезному ухудшению состояния здоровья женщины.

Несмотря на это, суд первой инстанции взыскал с ответчика, частной клиники, 400 тысяч рублей как компенсацию морального вреда, а в возмещении расходов на лечение отказал. Представитель истца и ответчик подали апелляцию.

- Судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда согласилась с выводами об оказании истцу некачественно медицинской помощи, о соответствии размера компенсации морального вреда в сумме 400 тысяч рублей требованиям разумности и справедливости. Также принято решение о взыскании в пользу истца расходов на лечение в размере 305 487 рублей, - говорится в решении.

Всего частная клиника Ярославля должна выплатить пациентке из Рыбинска 705 487 рублей.