Ярославль
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье6 февраля 2022 10:00

В Ярославской области 6 февраля коронавирусом заразились 1058 человек

В регионе поставлен очередной рекорд по числу суточных заражений
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скриншот Яндекс. Статистика

Скриншот Яндекс. Статистика

В Ярославской области вновь поставлен рекорд по числу суточных заражений коронавирусом. По данным оперштаба на 6 февраля, диагноз COVID-19 поставлен 1058 жителям региона. Ежедневный прирост последние три дня - почти 100 заболевших в сутки. С начала пандемии коронавирусом заболели 98 520 человека.

По данным на 6 февраля, госпитализированы еще 162 пациентов.

За сутки от COVID-19 скончались 7 человек, с начала пандемии - 2 134.

Заболели в России: 12 810 118 (+180 071)

Умерли в России: 335 414 (+661)

Коронавирус Covid-19Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Ярославской области 2020: последние новости
0