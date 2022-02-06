В Ярославской области 6 февраля коронавирусом заразились 1058 человек

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В Ярославской области вновь поставлен рекорд по числу суточных заражений коронавирусом. По данным оперштаба на 6 февраля, диагноз COVID-19 поставлен 1058 жителям региона. Ежедневный прирост последние три дня - почти 100 заболевших в сутки. С начала пандемии коронавирусом заболели 98 520 человека.

По данным на 6 февраля, госпитализированы еще 162 пациентов.

За сутки от COVID-19 скончались 7 человек, с начала пандемии - 2 134.

Заболели в России: 12 810 118 (+180 071)

Умерли в России: 335 414 (+661)