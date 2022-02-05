В Ярославской области 5 февраля коронавирусом заразились 977 человек

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В Ярославской области вновь поставлен рекорд по числу суточных заражений коронавирусом. По данным оперштаба на 5 февраля, диагноз COVID-19 поставлен 977 жителям региона. Ежедневный прирост последние три дня - почти 100 заболевших в сутки. С начала пандемии коронавирусом заболели 97 462 человека.

По данным на 5 февраля, госпитализированы еще 180 пациентов.

За сутки от COVID-19 скончались 6 человек, с начала пандемии - 2 127.

Заболели в России: 12 630 046 (+177 282)

Умерли в России: 334 753 (+714)