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Здоровье5 февраля 2022 9:50

В Ярославской области 5 февраля коронавирусом заразились 977 человек

В регионе поставлен очередной рекорд по числу суточных заражений
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

В Ярославской области вновь поставлен рекорд по числу суточных заражений коронавирусом. По данным оперштаба на 5 февраля, диагноз COVID-19 поставлен 977 жителям региона. Ежедневный прирост последние три дня - почти 100 заболевших в сутки. С начала пандемии коронавирусом заболели 97 462 человека.

По данным на 5 февраля, госпитализированы еще 180 пациентов.

За сутки от COVID-19 скончались 6 человек, с начала пандемии - 2 127.

Заболели в России: 12 630 046 (+177 282)

Умерли в России: 334 753 (+714)

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