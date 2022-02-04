В Ярославской области за неделю коронавирусом заразился 4401 человек

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Ситуация с коронавирусом в Ярославской области продолжает ухудшаться. Об этом говорят цифры, опубликованные оперштабом.
За неделю с 28 января по 4 февраля коронавирусом заразился 4401 житель области. Последние два дня прирост составляет порядка 100 человек в сутки: 2 февраля – 676 заболевших, вчера, 3 февраля, поставлено 777 новых диагнозов, сегодня – уже 864. С начала пандемии COVID-19 заболели 96 482 человека.
Возросло и число госпитализаций: по данным на прошлую пятницу в стационарах региона от коронавируса лечились 1338 пациентов, на сегодняшний день – 1796.
- 1181 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 615 с типичной клиникой COVID-19, - уточнили в оперштабе.
За сутки умерли 9 ярославцев, за последнюю неделю – 46. С начала пандемии коронавирус убил 2121 человека.
С 28 января по 4 февраля вылечились 936 пациентов, с начала пандемии – 82871.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 48089;
Рыбинск – 10760;
Ростовский МР -4801;
г.о. Переславль-Залесский - 5219;
Тутаевский МР -4062;
Ярославский МР - 4670;
Угличский МР - 4076;
Борисоглебский МР - 1608;
Некрасовский МР -1983;
Гаврилов-Ямский МР – 1563;
Пошехонский МР - 1278;
Рыбинский МР -1712;
Даниловский МР - 1482;
Мышкинский МР - 830;
Большесельский МР - 838;
Некоузский МР - 1090;
юбимский МР - 898;
Первомайский МР - 857;
Брейтовский МР – 666.