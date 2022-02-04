В Ярославской области за неделю коронавирусом заразился 4401 человек

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Ситуация с коронавирусом в Ярославской области продолжает ухудшаться. Об этом говорят цифры, опубликованные оперштабом.

За неделю с 28 января по 4 февраля коронавирусом заразился 4401 житель области. Последние два дня прирост составляет порядка 100 человек в сутки: 2 февраля – 676 заболевших, вчера, 3 февраля, поставлено 777 новых диагнозов, сегодня – уже 864. С начала пандемии COVID-19 заболели 96 482 человека.

Возросло и число госпитализаций: по данным на прошлую пятницу в стационарах региона от коронавируса лечились 1338 пациентов, на сегодняшний день – 1796.

- 1181 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 615 с типичной клиникой COVID-19, - уточнили в оперштабе.

За сутки умерли 9 ярославцев, за последнюю неделю – 46. С начала пандемии коронавирус убил 2121 человека.

С 28 января по 4 февраля вылечились 936 пациентов, с начала пандемии – 82871.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 48089;

Рыбинск – 10760;

Ростовский МР -4801;

г.о. Переславль-Залесский - 5219;

Тутаевский МР -4062;

Ярославский МР - 4670;

Угличский МР - 4076;

Борисоглебский МР - 1608;

Некрасовский МР -1983;

Гаврилов-Ямский МР – 1563;

Пошехонский МР - 1278;

Рыбинский МР -1712;

Даниловский МР - 1482;

Мышкинский МР - 830;

Большесельский МР - 838;

Некоузский МР - 1090;

юбимский МР - 898;

Первомайский МР - 857;

Брейтовский МР – 666.