Михаил Евраев: «Эта техника пригодится для работы не только зимой, но и круглогодично»

Специальной техники для качественной чистки дорог в Некоузском районе не хватает. Фото: Правительство Ярославской области

Знакомство врио губернатора с районом началось с посещения Некоузского филиала АО «Ярдормост», которое обслуживает в районе 357 километров дорог общего пользования. Первая точка визита была выбрана не случайно – большая часть жалоб жителей района в социальных сетях связана с уборкой дорог от снега.

В настоящее время для этих целей предприятием задействовано около 25 единиц техники. Однако, по словам руководителя филиала Алексея Галашина, часть автопарка имеет высокую степень износа и часто ломается. В этом году объем выпавших осадков в разы превышает прошлогодний, что особенно обострило ситуацию с нехваткой специальной техники, в частности, комбинированных дорожных машин.

Глава региона поручил заместителю председателя правительства области Виктору Неженцу оперативно решить вопрос о закупке для района дополнительно двух единиц такой техники, а также мобилизовать все усилия для более качественной уборки снега.

– Эта техника пригодится для работы не только зимой, но и круглогодично. Это важно для отдаленных районов, – сказал Михаил Евраев.