В Рыбинске найдены две сестры: 14-летняя Мария и 16-летняя Дарья

Подростка нашли. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославской области нашли двух сестер: 14-летнюю Марию и 16-летнюю Дарью. 24 января девочки ушли из дома.

- Рост Дарьи 160 сантиметров, волосы черные до плеч, виски сбриты. Глаза у девочки серо-голубые. Была одета в куртку темно-зеленого цвета и камуфляжные штаны. У Марии рост 155 сантиметров, волосы с красным оттенком до плеч. Глаза также серо-голубые. Была одета в куртку светло-зеленого цвета, черные штаны, обута в белые полусапоги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Подростка нашли. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

Если вы знаете, где могут находиться подростки, то сообщите об этом в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» по телефону: 8 (4855) 21-00-11 или 02 (с мобильного 102), телефон СУ СК России по Ярославской области 8(962) 209-00-08.