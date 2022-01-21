В Ярославской области готовятся к приходу омикрона

На сегодняшний день ни одного случая омикрона в Ярославской области не зарегистрировано, но медики к нему готовятся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославская область готова встретить омикрон во всеоружии. О том, как регион готовится к новому штамму вируса, рассказала и.о. директора департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун.

- Смело можно сказать, что на сегодняшний день ни одного случая на территории Ярославской области не зарегистрировано. Сейчас точечно отрабатываем все моменты, - пояснили руководитель депздрава.

Еще до нового года был сформирован запас лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Вместе с медицинской академией и департаментом молодежной политики был составлен список волонтеров, готовых включиться в борьбу с омикроном в случае необходимости.

Кроме того, сейчас отрабатывается система развертывания коечного фонда. Максимальная возможность клиник – 4000 коек. На данный момент в работе задействованы 1 404, из них заняты 1 030.

По последним данным, омикрон обнаружен уже в 55 регионах России. По словам специалистов, течение коронавируса, вызванное омикроном, более легкое, чем у штаммов-предшественников. Но омикрон дети подхватывают гораздо легче. В зоне риска – дети до года с врожденными патологиями и с соматическими заболеваниями, а также малыши от 2 до 5 лет. У каждого третьего ребенка с вирусом отмечается диарея. При этом специфических синдромов течения омикрона нет, во многом он схож с ОРВИ. Такие выводы сделали, наблюдая за детьми в США, но как поведет себя вирус в России, пока прогнозировать сложно.

У взрослых, по данным Роспотребнадзора, при омикроне возникает головная боль, потери вкуса и обоняния может и не быть. Инфекция крайне схожа с ОРВИ и характеризуется повышением температуры до 38 и выше, ломотой в мышцах и суставах, заложенностью носа, насморком, першением в горле. Настороженность должны вызвать частые чихания, кашель, снижение аппетита. Для некоторых людей характерно понижение температуры тела и высыпания на коже. Все эти симптомы – повод обратиться за помощью к медикам.