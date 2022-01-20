Михаил Евраев отчитался о 100 днях работы перед мышкинцами

Михаил Евраев регулярно встречается с жителями области. Фото: Правительство Ярославской области

20 января врио губернатора Михаил Евраев посетил Мышкинский район с рабочим визитом, в ходе которого состоялась встреча в Доме культуры деревни Коптево с представителями общественности. Для главы региона важным было рассказать об итогах своей работы за прошедшие с момента назначения на должность Президентом РФ Владимиром Путиным три месяца именно перед жителями сельской глубинки. Михаил Евраев с самых первых дней работы в Ярославской области самое пристальное внимание уделяет чаяниям простых людей.

Узнав, например, что в Гаврилов-Ямском районе срываются сроки строительства долгожданного ФАПа, врио губернатора посетил объект лично, проговорил с подрядчиком возникшие проблемы и поставил задачу – сдать объект до конца 2021 года, что и было сделано.

- Аналогичная ситуация была по одному из детских садов в Ярославле. Тоже ездил туда, встречался с подрядчиком. Наладили работу – вывели больше рабочих, в три смены. В итоге справились. Но «ручной режим», конечно, везде включить невозможно. Поэтому будем пересматривать подходы к работе с подрядчиками, с самого первого этапа строго контролировать, - рассказал Михаил Евраев.

Глава региона неоднократно подчеркивал, что для него важно сделать так, чтобы комфортно людям жилось и в городе, и на селе. Михаил Евраев регулярно встречается с жителями области, читает их обращения в соцсетях и вникает во все проблемы, которые поднимают люди.

Врио губернатора также рассказал о формировании регионального бюджета. Большая часть его расходов пойдут на социальную сферу. Это позволит, по словам Михаила Евраева, решать вопросы, которые не сдвигались с мертвой точки долгое время.

Отчет главы региона в Доме культуры деревни Коптево прошел в неформальной обстановке. Фото: Правительство Ярославской области

- К примеру, индексация зарплат. Внес поправки в бюджет области. Почти на 6% в этом году будет повышена оплата труда региональных бюджетников, которые не попадают под майские указы Президента. На это заложили в бюджете более полумиллиарда рублей, – напомнил врио губернатора. – Поднимутся зарплаты и у региональных пожарных в среднем на 5 тысяч рублей. Это ощутимое повышение, так как зарплата у них была порядка 18 тысяч. Если смотреть в бюджете, то это еще почти 110 миллионов рублей.

Михаил Евраев отчитался и об итогах своих рабочих поездок в Москву и переговорах в федеральном Правительстве. В частности, в Ярославской области уже началась реализация нового губернаторского проекта комплексного благоустройства «Наш двор». На него из федерального бюджета региону дополнительно выделено более миллиарда рублей. Софинансирование правительством области из регионального бюджета составит 600 миллионов рублей. По проекту, в том числе в Мышкинском районе, благоустроят более 230 дворов, установят в районах области детские и спортивно-игровые площадки.

- Мы будем применять комплексный подход при благоустройстве дворов. Не просто новый асфальт укладывать, а устанавливать детские площадки, лавочки, делать парковки, озеленение, - объяснил Михаил Евраев.

Также врио губернатора рассказал о том, что в Ярославской области будут реализованы крупные инфраструктурные проектов в Ростове, Угличе и Ярославле. На эти цели регион получил бюджетные кредиты общим объемом порядка 3 миллиардов рублей. Средства направят на строительство инженерных и дорожных коммуникаций, благоустройство, а в Ярославле еще и на возведение детского сада. Кроме того, в эти проекты будут вложены частные инвестиции.

- Получилось договориться и о выделении средств Ярославлю на подсветку порядка 300 зданий в центре города, - сообщил Михаил Евраев. – Будем добиваться выделения средств на создание комфортных условий по всему региону. В целом поддержке районов и городов правительство Ярославской области будет уделять больше внимания.

Глава региона привел в пример выделение муниципалитетам в конце прошлого года 2,3 миллиардов рублей на замещение коммерческих кредитов. Эти средства получат Ярославль, Рыбинск и Углич, а также Ростовский, Ярославский и Угличский районы. Поддержка регионального бюджета позволит муниципальным образованиям экономить на процентах около 200 миллионов рублей ежегодно. Средства, которые раньше уходили банкам, направят на ремонт социальных объектов, дорог, благоустройство территорий.

Особое внимание в ходе встречи врио губернатора уделил вопросам открытости власти. Он отметил, что намерен принципиально изменить подход к работе с жителями: регулярно отчитываться о результатах, реагировать на обращения граждан в социальных сетях, опираться на мнение людей при принятии решений.