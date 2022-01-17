В Ярославской области 17 января от коронавируса скончались два человека

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В Ярославской области, по данным оперштаба на 17 января, от коронавируса скончались два человека. За последние дни статистика смертей довольна хаотична и трудно сказать, идет смертность пусть на небольшой, но спад или держится на прежнем уровне. За последние пять дней за сутки умирали от двух до семи человек. С начала пандемии в регионе от COVID-19 скончался 2 021 человек.

Шкала заражений вновь пошла на увеличение. Пока – незначительное. С 12 января число новых диагнозов растет ежедневно: сегодня, 17 января, в Ярославской области зарегистрировано 207 заражений. С начала пандемии заболели COVID-19 88 956 ярославцев.

Заболели в России: 10 834 260 (+30 726)

Умерли в России: 321 990 (+670)