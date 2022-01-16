"Я как будто помолодела на 10 лет": ярославская долгожительница Клавдия Гадючкина рассказала об отдыхе в санатории "Ясные зори"

Клавдия Гадючкина и руководитель санатория "Ясные зори" Александр Алексеев Фото: Влада Красоткина

Уже 112 лет в Ярославле живет замечательная, добрая и позитивная женщина-долгожитель Клавдия Гадючкина. Клавдия Михайловной очень активный человек и никогда не теряет времени зря: она читает книги и газеты, чтобы узнавать новое и не отставать от развивающегося мира.

Наша долгожительница любит проводить время в компании за беседой. После разговора с ней на душе распускаются цветы, об этом говорит каждый член семьи, друг и знакомый женщины, а теперь это может подтвердить корреспондент "КП-Ярославль". Кроме этого, Клавдия Михайловна готова подискутировать на политические темы или спеть русско-народную песню, а недавно ярославна отправилась на отдых в санаторий "Ясные зори".

К выбору места для путешествия женщина отнеслась очень ответственно. Ведь несмотря на то, что Клавдия Михайловна всегда бодра и весела, 112 лет - возраст почетный. Поэтому любая поездка требует четкого плана и соответствующего уровня комфорта, который может предоставить не каждая организация. Но в санатории "Ясные зори" долгожительницу, как и любого другого гостя, встретили с уважением, окружили заботой и позаботились о всех нюансах.

- Очень хорошо себя чувствую, как никогда. Такое ощущение, что в санатории я помолодела на десять лет, бодрее стала. Я очень рада, что попала сюда. Вокруг меня очень хороший персонал, обслуживание, интерьер тоже красивый, а еще еда вкусная. Все заботятся обо мне. Очень здорово съездить отдохнуть и встряхнуться, - рассказывает Клавдия Михайловна "Комсомолке" о своем отдыхе.

"Ясные зори" находятся всего в 18-и километрах от Ярославля. Территория здесь уникальная: база отдыха расположена в хвойном лесу, площадь которого 33 гектара. Кроме этого, рядом город и аэропорт "Туношна", а это очень удобно для отдыхающих.

Несмотря на то, что санаторий построен на лесном участке, места для прогулок здесь отлично оборудованы: удобные тропинки, лавочки, фонари, детская площадка. Еще одно большое преимущество - свежайший хвойный воздух.

Но славится это место не только богатым лесом, но еще очень хорошей лечебной базой и врачами. В санатории есть программы лечения и профилактики для всех возрастов и заболеваний. Например, программы "Активное долголетие", "Реабилитация после COVID-19", косметология и массажи, солярий, электролечение, ЛФК и гимнастика для суставов, компрессы и ванны, ингаляции, а также много чего другого. Любой запрос гостя будет выполнен, возможности санатория "Ясные зори" позволяют это сделать.

Лечащий врач Клавдии Гадючкиной Елена Каширенкова в санатории "Ясные зори" Фото: Влада Красоткина

- Для стойкой ремиссия заболевания посещать санаторий рекомендуется два раза в год. Люди, которые это делают, уже не тратятся на лекарственные препараты, меньше прибегают к медицинской помощи, потому что восстановление происходит своевременно. У нас есть уникальные процедуры, которые пользуются большой популярностью и имеют отличный эффект. Например, соляная пещера. Она полезна тем, что мелкая дисперсная соль при дыхании оттягивает на себя инфекцию и убирает отек. Такое лечение полезно отдыхающим, которые страдают хроническими воспалительными заболеваниями дыхательных путей. После процедуры у гостей поднимается сатурация до 99%, перестает мучать отдышка, проходит кашель. Совершено другое качество жизни. Еще в санатории отличное лечение минеральными, кислотно-сульфитными и магниевыми ваннами. Специально гости приезжают к массажистам, у них золотые руки, - рассказывает терапевт санатория "Ясные зори".

Не просто так Клавдия Михайловна хвалила персонал и обслуживание. За гостями в "Ясных зорях" действительно отлично ухаживают и заботятся. Но чтобы добиться высокого рейтинга и сервиса, не достаточно просто нанять профессионалов и завладеть хорошей территорией. Во главе должен находиться сильный лидер. Сейчас "Ясные зори" работают под руководством Александра Алексеева. Его труды только положительно сказываются на жизни санатория.

- "Ясные зори" единственный муниципальный санаторий в Ярославской области. На данный момент мы восстанавливаем материально-техническую базу, серьезное внимание уделили и благоустройству территории. Мы всегда ждем гостей и рады для них стараться. Наш санаторий постоянно развивается. Недавно появились новые мастер-классы по бачате и йоге, - рассказывает Александр Владимирович.

К слову о мастер-классах - наша долгожительница и про них вспоминала. Однажды даже думала сходить на дискотеку. Танцевальные вечера, как и другие развлекательные мастер-классы, проходят каждый вечер.

- Мы организуем культурные мероприятия каждый день с обеденного времени, когда заканчиваются процедуры, и до вечера. Проводим интеллектуальные игры, мастер-классы по живописи, гончарному делу, бачату танцуем, устраиваем вечера в стиле "Мы ищем таланты" или дискотеки с диджеем. Всегда отмечаем праздники и приглашаем артистов. Например, у нас выступали Альбина Хрипкова и Гари Мнацеконян. В общем, не скучаем и всегда занимаемся интересным делом вместе с гостями, - рассказала о досуговой жизни гостей санатория культорганизатор "Ясные Зори" Марина Соколова.

Такая программа отдыха действительно поможет развеяться и помолодеть на десять лет, как, смеясь, рассказывала ярославна Клавдия Гадючкина.

Санаторий «Ясные зори» приглашает всех в гости. Сейчас для этого есть отличная возможность: до 31 января на все виды путевок действует скидка 40%. За подробностями можно обратиться по телефонам 8 (4852) 43-94-99, 8 (4852) 439-489, а также по почте yasn-zori@yandex.ru.