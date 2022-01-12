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Иваново12 января 2022 12:22

Погода в Ивановской области в ближайшие дни: мороз, сильный снег и крепкий ветер

МЧС опубликовало экстренное предупреждение
Полина Вачнадзе
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В Ивановской области ожидается сильный ветер, снегопад и гололедица

В Ивановской области ожидается сильный ветер, снегопад и гололедица

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ивановской области в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды. Спасатели, ссылаясь на данные ЦГМС, предупреждают жителей региона о сильном снегопаде и метели.

- С 18 часов 12 января до 18 часов 13 января будет облачно, снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 18 метров в секунду, - говорится на сайте ГУ МЧС по Ивановской области.

Ночью столбик термометра в Иванове опустится до -22…-20 градусов, по области – до – 24.

С вечера 13 января и до вечера 14-го погода тоже не будет радовать. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега, ночью метель. На дорогах будет скользко, ночью местами снежные заносы. Порывы ветра могут доходить до 20 метров в секунду. По шкале Бофорта такой ветер считается очень крепким, ломает сучья деревьев, идти против него очень трудно.

Общество: ВОПРОС ДНЯ