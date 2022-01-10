Переславская епархия рассказала, как исправит последствия вырубки елей в национальном парке «Плещеево озеро»

Ребята рубили деревья для украшения храма к Рождеству. Фото: Национальный парк "Плещеево Озеро"

6 января в национальном парке «Плещеево озеро» Переславского района житель села Купань Евгений заметил «ГАЗель» и двоих мужчин. Выглядело все очень подозрительно.

- Прогуливаясь от села Купань в сторону села Хмельники я обнаружил людей, вырубающих бензопилой молодые елки, в количестве не одного десятка штук и складывающие их в «ГАЗель», - написал в соцсетях очевидец.

Пазлы сложились: такой ситуации быть не должно, ведь «Плещеево озеро» признано национальным парком, где деятельность человека ограничена. Удивляет тот факт, что "ГАЗель" смогла беспрепятственно проехать на охраняемый объект, а люди долгое время работали с пилой, которая, к слову, здорово шумит.

Вход на территорию парка "Плещеево Озеро" платный. Фото: Скриншот с сайта Национальный парк "Плещеево Озеро"

- Совместные действия службы охраны парка и полиции позволили оперативно выявить нарушителей. Осознав последствия своих деяний, они выразили готовность добровольно возместить причиненный ущерб. Но даже это не снимает с них ответственности за совершенные противоправные действия, - рассказало руководство национального парке «Плещеево Озеро».

В правилах посещения прописано, что вырубка деревьев на территории парка запрещена. Фото: Скриншот с сайта Национальный парк "Плещеево Озеро"

Немного позже стало известно, что неизвестные мужчины, срубившие немало деревьев, - послушники Никитского монастыря. Ребята рубили деревья для украшения храма к Рождеству. В Переславской епархии Русской Православной Церкви эту информацию подтвердили.

- Переславская епархия никогда никаких указаний по вырубке не давала. Никитский монастырь, безусловно, является частью епархии, но действует и принимает решения самостоятельно. Монастырь действительно собирался украшать храм и послал послушников за елками. Куда они поехали и с каким разрешением, к сожалению, не проверили, но ребята совершили противозаконное действие, - рассказал пресс-секретарь Переславской епархии Русской Православной Церкви отец Сергий.

Ситуацию поставили на особый контроль в дирекции национального парка и в прокуратуре. Сумма ущерба - 146 000 рублей, и ее нарушители будут обязаны возместить. Но это еще не вся история: епархия готова высадить новые деревья взамен вырубленных.

- Епархия сожалеет о случившимся. Мы делаем выводы и намерены совместно с казаками устроить акцию по высадке деревьев в парке. Работа начнется, как только погода позволит, - дополнил отец Сергий.