В Ярославле пройдет фестиваль с участием звезд российского театра и кино. ФОТО: архив КП

21 июня в Ярославле пройдет фестиваль «Эхо ХХХ Международного кинофорума «Золотой Витязь». Событие приурочено к 30-му юбилею Международного кинофорума.

Программа фестиваля звучит многообещающе: с участием звезд кино и театра во дворце культуры им. Добрынина пройдет презентация новых книг поэта Николая Бурляева, затем известные актеры российского кино и театра проследуют в театр имени Волкова, где состоится гала-концерт.

Теперь расскажем о каждом из намеченных мероприятий чуть подробнее.

В 13.00 народный артист России Николай Бурляев проведет презентацию двух своих новых книг: «Бемби» и «Иван Вольнов». Эти произведения являются очень важным и непростым опытом для поэта. Как признается сам автор, история написания «Бемби» началась очень давно, еще 35 лет назад, когда ему было предложено сыграть в фильмах Наталии Бондарчук «Детство Бемби» и «Юность Бемби». Режиссер предложила Николаю написать слова для песни, звучавшей в одном из эпизодов...

– С этой песни все и началось, - рассказывает артист.

Поднятая в фильмах тема смерти и жизни после смерти впоследствии и стала ключевой для поэтической сказки Бурляева. С момента задумки до первой публикации книга прошла долгий и непростой путь. Именно об этом пути, а также об основных проблемах, описанных в обеих книгах, автор сам расскажет во время презентации в ДК им. Добрынина.

Афиша предоставлена организаторами фестиваля

В 19.00 в театре имени Федора Волкова состоится гала-концерт под названием «Любовью и единением спасемся». В нем выступят многие народные и заслуженные артисты России: Николая Бурляев, Сергей Шакуров, Валерий Баринов, Игорь Скляр, Александр Панкратов-Черный, Сергей Пускепалис, Ольга Кабо, Леонид Серебренников, а также актрисы театра и кино Мария Голубкина и Ольга Будина.

Но самым приятным является, пожалуй, то, что стать зрителем фестиваля может каждый, причем абсолютно бесплатно. Заявку на участие в мероприятиях, которые пройдут в театре им. Волкова, можно подать в сообществе театра ВКонтакте, в комментариях под записью о событии либо в личные сообщения группы. Количество мест ограничено, поэтому для того, чтобы попасть на мероприятие, нужно поторопиться.

Такова программа Кинофестиваля в Ярославле в этом году. Для чего же проводятся подобные съезды? Цель Форумов «Золотой Витязь» – утверждение и поддержание традиционных духовно-нравственных ценностей, консолидация позитивных творческих сил мастеров культуры России, стран Славянского мира и всех народов планеты. Их основная задача – возвысить нравственность человека, сохранить в нем те прекрасные духовные качества, которых порой так не хватает в современном мире.

Сам Международный Кинофорум существует уже много лет. Он был учрежден еще в 1992 году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Русской Православной Церкви и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Его основателем стал Николай Бурляев. Ежегодно он проводит огромное количество мероприятий, направленный на развитие культуры, поддержание в людях духа единства и нравственности с помощью великой силы творчества.