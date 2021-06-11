В Костроме соседи по водосточной трубе спасли из горящей квартиры трех детей

Загорелась квартира на 3-м этаже. ФОТО: группа "ЧП Кострома" ВКонтакте

Трагедией чуть не закончились игры с огнем в Костроме. Загорелась квартира на третьем этаже дома в микрорайоне Венеция. Очаг возгорания был на кухне, там находились трое малолетних детей – 2, 3 и 10 лет.

Огонь заметили соседи и вызвали пожарных, но не стали ждать, когда приедут спасатели и сами бросились на помощь ребятам. По водосточной трубе мужчины поднялись до третьего этажа и по цепочке передавали детей вниз через окно. К счастью, ни дети, ни спасавшие их взрослые не пострадали.

Уже позже выяснилось, что дети, оставшись дома без присмотра родителей, выбрали небезопасное развлечение – игру с огнем. Ребята баловались с зажигалкой и случайно подожгли диван на кухне. Пожарные, которые приехали на вызов, тушили пламя более получаса: комнаты отстояли, а кухня выгорела полностью.