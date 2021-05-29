Детская игрушка или успокоение для невротиков: Роспотребнадзор заинтересовался антистресс-игрушками

Роспотребнадзор заинтересовался антистресс-игрушками. ФОТО: рада ШПИЛЕВАЯ

Последнее время среди детей только и разговоров, что об антистресс-игрушках. Особенную популярность набрали недавно появившиеся симпл-димпл, поп-ит и сквиш. В школах, садиках, на детских площадках с ними постоянно играют, меняются и даже продают. В свое время дети и подростки не выпускали из рук спинеры, а взрослые только и спорили – оказывают ли они влияние на неокрепшую психику или являются безобидным развлечением. Сейчас этим же вопросом, только уже по антистресс-игрушкам, заинтересовались специалисты Роспотребнадзора: вскоре научно-исследовательским институтам будут даны поручения разобраться, не опасно ли данное увлечение для детей.

Для многих взрослых эти странные игрушки, не имеющие определенного назначения, совершенно непонятны. Для начала разберемся, что они вообще из себя представляют. Наверняка каждый хоть раз в жизни видел полиэтиленовую пленку с пузырьками, наполненными воздухом, и знает, как приятно их лопать. По этому же принципу сделаны поп-ит и симпл-димпл. Они состоят из пластиковой или резиновой основы и нескольких полусфер, выгибающихся в обе стороны. При нажатии пальцем издают приятный для ушей звук, похожий на щелчок или лопнувший пузырь. Сквиш – это очень мягкая резиновая игрушка, имеющая приятный запах и выполненная в виде разнообразных фигурок: от милой собачки до пакета молока с глазами – тут фантазия дизайнеров не имеет границ. Ее назначение заключается в том, чтобы деформироваться при сжимании, а затем возвращаться в прежнее положение.

Интересным фактом, на который Роспотребнадзор обращает внимание, стало то, что такие игрушки изначально были созданы для людей с неврологическими расстройствами. Когда человек находится в состоянии стресса, у него несознательно возникает потребность издавать щелкающие звуки, выполнять повторяющиеся движения, сжимать и разжимать что-то. Этот принцип и взяли за основу создатели антистресс-игрушек. Первоначальное предназначение поп-ит, симпл-димпл и сквиш – снижать напряжение и помогать расслабиться.

Теперь же родители все чаще слышат: «Купи поп-ит!», «Хочу симпл-димпл!». Отказ зачастую приводит к слезам или уговорам. Ну, а как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало – приходится покупать. Если вы все-таки решили порадовать своего ребенка, нужно помнить о нескольких условиях, которым должна соответствовать игрушка. Роспотребнадзор подчеркивает:

- Маркировка должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, доступной и для осмотра и идентификации. Она наносится изготовителем и импортером как на само изделие, так и на ярлык или индивидуальную упаковку.

Маркировка должна содержать следующую информацию: • наименование игрушки; • наименование страны, где изготовлена игрушка; • наименование и местонахождение изготовителя, импортера, информацию для связи с ними; • товарный знак изготовителя; • минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка; • основной конструкционный материал; • способы ухода за игрушкой; • дата изготовления; • срок службы или срок годности; • условия хранения».

Также при покупке нужно проверить, не имеет ли игрушка резкого запаха – это может быть опасно для физического здоровья ребенка или подростка.