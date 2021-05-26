Жительница Ярославской области в эфире Первого канала попросила лишить ее мать родительских прав

Девушка опасается за судьбу своего трехлетнего брата. ФОТО: скриншот программы "Мужское/Женское" Первый канал

Вчера, 25 мая, на Первом канале в эфире программы «Мужское/Женское» обсуждалась проблема семьи из Переславля. 20-летняя Алина Пургина хочет лишить свою мать Светлану Бикетову родительских прав и забрать трехлетнего брата Богдана к себе. Помимо него, у Алины есть еще один брат Артем, которому сейчас 19 лет. Вместе, по словам девушки, они переживали разные издевательства от собственной матери:

-У нас с братом было тяжелое детство, которое я не хочу вспоминать. Мы сидели в подъезде зимой в -30, даже без ботинок. Ждали, пока мать успокоится. Я считаю, что в этой жизни Богдан должен видеть что-то кроме водки, алкашей, наркоманов и вечно пьяной матери, которая кричит на него и бьет ребенка, - рассказывает Алина Пургина. – Если до моих 15 лет все было хорошо и она не пила на постоянной основе, то дальше стали происходить драки, крики, кулаки - все это по отношению ко мне и Артему.

Как рассказала девушка, однажды Богдана забрала инспекция ПДН, матери оставили записку о местонахождении ребенка. В это время она спала пьяная и не заметила, что приходили посторонние люди и забрали ее сына. По словам Алины, мать пьёт каждый день и даже на работе.

Мать Светлана Бикетова говорит, что хочет бороться за дочь и за сына. Но при этом признается, что может выпить бутылку водки и делает это в свободное от работы продавцом время.

Алина Пургина замужем и сейчас находится в положении. Вместе с супругом они недавно взяли в ипотеку двухкомнатную квартиру. Девушка считает, что у них есть все условия, для того, чтобы забрать брата Богдана.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки. Следствием будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Следственном комитете РФ по Ярославской области.