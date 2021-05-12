После трагедии в Казани в Костромской области проверят школы. ФОТО: портал государственных органов Костромской области

В Костромской области, по поручению главы региона Сергея Ситникова, начались проверки образовательных учреждений. После нападения на гимназию в Казани, где погибли девять человек и многие получили ранения, специалисты департамента образования и Росгвардии проверят, как местные школы оснащены технически и готовы ли сотрудники к чрезвычайным ситуациям.

Комиссии собираются посетить около 500 образовательных учреждений, не только школы, но и детские сады, и техникумы, университеты.

- Будет проверяться работоспособность технических средств, персонал, ответственный за антитеррористическую защищенность, пройдет внеплановый инструктаж. Педагогам рекомендовано предусмотреть образовательные и воспитательные мероприятия. Вчера мы получили методические рекомендации от министерства просвещения, они уже запущены в работу, - прокомментировал директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов.

Одной из первых проверили гимназию №33. Здесь все оборудовано по последнему слову техники: на входе установлена пропускная система и рамка металлоискателя, работают два поста с тревожными кнопками, только на территории одного из корпусов более 50 видеокамер, дополнительно к охране привлечены сотрудники ЧОП. Чтобы проверить все системы, сотрудник охраны привел в действие тревожную кнопку. Росгвардейцы прибыли на место в течение 4 минут, сразу за ними – специалисты частного охранного предприятия.

Хочется верить, что и другие образовательные учреждения региона оснащены не хуже и в случае ЧП все сработают оперативно.