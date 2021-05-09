Дмитрий Миронов поздравил ярославцев с 9 Мая

Дмитрий Миронов возложил цветы к памятнику-монументу "Вечный огонь". Фото: Правительство Ярославской области

Они начались сегодня, 9 Мая, в Ярославле с возложения цветов к памятнику-монументу «Вечный огонь» в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны.

Затем на Советской площади состоялись торжественное шествие частей Ярославского территориального гарнизона и показ военной техники. В мероприятии приняли участие ветераны, губернатор Дмитрий Миронов, представители исполнительной и законодательной власти, горожане.

– День Победы – это главный праздник для граждан России. Мы вспоминаем героев, разгромивших врага, тружеников тыла, обеспечивших нашу армию оружием, боеприпасами и всем необходимым, отдаем дань памяти погибшим, – сказал Дмитрий Миронов. – Для нас этот день всегда будет священным! Сегодня здесь с нами находятся ветераны, лично принимавшие участие в боевых действиях, трудившиеся в годы войны на заводах и в колхозах, работавшие в госпиталях. Это главные герои праздника. Низкий вам поклон, дорогие земляки!

По Советской площади проехала военная техника. Фото: Правительство Ярославской области

В составе колонны по Советской площади маршировали офицеры и курсанты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, сотрудники Главного управления МЧС России по региону, УФСИН, члены «Юнармии», кадеты.

Затем проехала военная техника, в том числе танк Т-34, минометы «Катюша», автомобили патриотического объединения «Ленрезерв» и проекта «Машины Победы». Продолжила показ военная техника училища противовоздушной обороны, 38-й железнодорожной бригады и инженерного полка, а также 5-го пограничного учебного центра управления внутренних дел России по Ярославской области, управлений Росгвардии, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, пожарно-спасательной службы региона.

Завершились торжества на Советской площади театрализованным представлением, посвященным военной технике, ставшей символом Победы.

Полеты самолетов из-за плохих метеорологических условий были отменены.

Во дворах ветеранов, которые не смогли посетить мероприятия на Советской площади, проходят мини-концерты. В акциях «Поем двором» и «Фронтовые бригады» принимают участие творческие коллективы, сольные исполнители. Они читают стихи и поют песни военных лет.

На стадионе «Спартаковец» был организован праздничный концерт. Также программы состоялись в учреждениях культуры и на открытых площадках.

Завершится день праздничным салютом в 22.00 на нижнем ярусе Стрелки.

Шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в онлайн-формате. Начало – в 15.00.