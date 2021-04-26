Социальные сети девушка ведет под несколькими никами, самый популярный - MihaNika69. ФОТО: кадр из видео

Россиян - модель и порноактрису Веронику Т., более известную под ником MihaNika69, и ее спутника, - разыскивает индонезийская полиция. Влюбленные, и они же звезды известного порнохостинга, сняли видео для взрослых на лоне природы и выложили его в Интернет. Но место для съемок туристы из России выбрали крайне неудачно - священную гору на Бали. Теперь секс-актерам грозит 2 года и 8 месяцев тюрьмы за непристойное поведение в общественном месте.

Россиянка, которую так рьяно разыскивает индонезийская полиция, а местные жители требуют наказать - Вероника Т. Она и ее партнер занимаются съемкой роликов с пометкой 18+, а после продают их порнографическим сайтам.

У видео, которые набирают десятки тысяч просмотров, практически нет отрицательных отзывов. ФОТО: соцсети

О героях скандальных съемок известно не так и много. Вероника, а ей немногим больше 20 лет, хорошо знакома поклонникам жанра кино, о котором не принято говорить в приличном обществе. Девушка и ее партнер из Рыбинска Ярославской области. Судя по локациям съемок, влюбленные сейчас живут в Москве, а если смотреть на количество роликов, бизнес их идет прекрасно. У видео, которые набирают десятки тысяч просмотров, практически нет отрицательных отзывов. Начинающая звезда порно тщательно оберегает свою "несценическую" жизнь, зато во время съемок выкладывается по полной, ничего не скрывая от въедливого зрителя.

Но если Вероника на работе вся, как на ладони, то внешность и личность ее молодого человека - тайна, которая держится в секрете. Вероятнее всего, зовут его Михаил, и ник MihaNika69 складывается из первых букв имен влюбленных, а цифра как бы намекает на их любимую позицию.

Начинающая звезда порно тщательно оберегает свою "несценическую" жизнь. ФОТО: соцсети

Порноактеры не очень любят студийные съемки, предпочитая выезды на природу или обычные квартиры. Сценарии роликов, конечно, на Оскар не тянут, но в некоторой оригинальности сюжетов им не откажешь.

Эта тяга к необычным местам и подвела россиян. Съемки на священной горе были сделаны еще в прошлом году, и если окажется, что осквернители святыни еще не покинули Индонезию, ближайшие годы они могут провести в совсем не живописных реалиях индонезийской тюрьмы.