Дмитрий Миронов: «Мы активно занимаемся благоустройством Тутаева»

В Тутаеве была реконструирована правобережная набережная. Фото: Правительство Ярославской области

- Приятно, что в своем послании Федеральному Собранию Президент обратил внимание на необходимость обустроить и расширить маршруты Золотого кольца, значительная часть которого расположена на территории нашего региона, - написал глава региона на своей странице в соцсети. - При этом Владимир Владимирович Путин отметил, что ключевой задачей является создание новых точек притяжения и раскрытие туристического потенциала малых городов – таких, как Тутаев. Уже сейчас мы активно занимаемся благоустройством города: была реконструирована правобережная набережная, а затем отремонтирован лестничный спуск от Воскресенского собора.

Теперь вместо аварийной жители и туристы пользуются воздушной и красивой лестницей, которая быстро стала популярной фотозоной. Обновлены городской парк, дворовые территории. Город расцветает и становится интересен туристам. За последние три года туристический поток вырос почти на 70%. В ближайшее время в городе появятся новые интересные гостям точки. В левобережной части будет создан музей банковского дела. А на фабрике «Айсберри» откроется музей мороженого. Есть хорошие частные инициативы в области экологического и промышленного туризма.