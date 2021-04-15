Костромичка едва не осталась без пальца из-за некачественного маникюра Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Обычный маникюр в салоне красоты закончился для жительницы Костромы операцией. Женщина привела ногти в порядок, но спустя некоторое время на большом пальце левой руки появилось покраснение. На следующий день палец начал болеть и боль все не проходила. Костромичке ничего другого не оставалось, кроме как обратиться за медицинской помощью. И, как оказалось, не зря.

- Врачом был поставлен диагноз «подногтевой панариции»* и проведено хирургическое вмешательство – удаление ногтевой пластины. Истец более двух недель была нетрудоспособна, - пояснили в прокуратуре Костромской области.

Сначала пострадавшая хотела решить вопрос мирным путей и пошла в салон с просьбой вернуть ей деньги, заплаченные за маникюр, и компенсировать моральный вред. Но в салоне красоты навстречу идти отказались.

Тогда костромичка пошла доказывать свою правоту в суд. И доказала.

- В ее пользу была взыскана стоимость услуги – 1 020 рублей, компенсация морального вреда – 20 000 рублей, штраф – 10 510 рублей, всего – 31 530 рублей, - сказали в прокуратуре.

Салон красоты оспорил решение Свердловского районного суда Костромы, но областной суд оставил «приговор» без изменения.

* Панариций – острое гнойное воспаление тканей пальцев рук (реже ног) с ладонной стороны или области ногтя.