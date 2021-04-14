В Костроме замужняя женщина помогала своему любовнику-наркоману продавать «соль»

В квартире костромича нашли 200 граммов "соли". ФОТО: УМВД по Костромской области

Сотрудники полиции задержали двух жителей Костромы: 23-летнего молодого человека и его 25-летнюю подельницу, которая ко всему прочему, оказалась его дамой сердца. Во время личного досмотра и на съемной квартире задержанного оперативники нашли свертки с синтетическим наркотиком. Экспертиза показала, что это «соль» весом более 200 граммов.

Задержанные не стали отпираться и признались, что «работают» розничными закладчиками в интернет-магазине, рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области. Сначала мужчина покупал там наркоту для себя, а потом понял, что на этом еще можно и подзаработать. Своим бизнес-планом он поделился с любовницей. Та зависима не была, но помочь любимому согласилась.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, наказание грозит серьезное – до 20 лет лишения свободы. Новость о задержании женщины стала большой неожиданностью для ее законного супруга. Ни он, ни двое их детей, естественно, ничего не знали о двойной жизни жены и матери.