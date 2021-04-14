Гимназия №2: Умники и умницы Ярославля

Директор ярославской гимназии №2 Николай Васильевич Маслеников. ФОТО: Ольга ЗАХАРОВА

О гимназии №2 г. Ярославля нам рассказал ее директор Николай Маслеников.

- Николай Васильевич, на главной странице сайта вашей гимназии можно увидеть эпиграф: «Таланты воспитать нельзя, можно создать только среду для воспитания талантов»…

- Это один из двух наших слоганов с 1997 года. Когда дети придумывали герб гимназии, его девизом стало философское утверждение Рене Декарта Cogito ergo sum (в переводе с латыни - я мыслю, следовательно, я существую). Вторым излюбленным высказыванием стали приведенные вами слова русского и советского пианиста, педагога Генриха Густавовича Нейгауза. Действительно, талантливым можно только родиться, но талант легко и «закопать в землю», оставить неразвившимся. Успех таланта на 90 процентов зависит от трудолюбия ученика и педагогов и лишь на 10 процентов - от природной одаренности человека. Считаю, что к нам в гимназию приходят одаренные дети, которым мы должны помочь сформироваться.

Особенность нашего образовательного учреждения в том, что в гимназии нет начальной школы, дети приходят к нам в 5-й класс, уже нацеленными на обретение знаний, на успех. Поступая в классы с углубленным изучением математики или русского языка, они проходят индивидуальные испытания. При этом желающих всегда больше, чем мы можем принять.

Отбор идет и в профильные 10-е классы. Так что наши гимназисты – внутренне мотивированные дети, и наша задача - поддерживать и развивать этот настрой, способствовать тому, чтобы они раскрывались в избранных для себя сферах.

ФОТО: Ольга ЗАХАРОВА

- Старшие классы каких профилей существуют в гимназии?

- Ученики технологических классов информационно-технологической направленности обычно нацелены на поступление в вузы на специальности, связанные с компьютерными технологиями. Как правило, они идут в ЯрГУ им. П.Г. Демидова, на мехмат МГУ, в МФТИ, в Санкт-Петербургский ИТМО. Что касается этого профиля, то мы имеем статус университетской школы, к нам приходят преподаватели ЯрГУ - они проводят занятия, вовлекают ребят в участие в разнообразных вузовских мероприятиях.

Естественнонаучный профиль - это химико-биологическая направленность. Выпускники в основном выбирают медицинские вузы Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга. Вообще, география поступлений в вузы у нас очень широка. В столицы уезжает учиться примерно треть выпускников.

Третий профиль - социально-экономический, то есть все, что связано с экономикой. К примеру, в этом году наш 11-классник стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике и планирует поступать в Высшую школу экономики.

Четвертый профиль - гуманитарный, там углубленно изучают русский язык, историю и право, а выпускники обычно выбирают учебу на юридических факультетах.

Стандартом среднего общего образования определен еще и пятый профиль - универсальный, но в нашей гимназии его нет.

ФОТО: Ольга ЗАХАРОВА

- Большинству россиян известен авторский проект Юрия Вяземского «Умницы и умники». Как он воспринимается вашими учениками?

- В 2015 году первый наш ученик, Александр Морозов, стал победителем этого проекта и в результате поступил в МГИМО. Саша учился в классе гуманитарной направленности. Через год блеснул Иван Тупицын - он учился по информационно-технологическому профилю, но сумел добиться успеха в гуманитарной программе и выбрал для поступления такую специальность. Это не должно удивлять: отдавая должное углубленному изучению предметов, мы все-таки остаемся сторонниками универсального образования. Тем более если это интересно самому ребенку.

В этом году победителем всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» стал наш Илья Стрекаловский, он учится в гуманитарном классе. В авторском проекте профессора Юрия Вяземского Ярославль представлял и Тигран Айриян, тоже наш гимназист. Так что двое из троих ярославцев - участников олимпиады-2021 - воспитанники гимназии №2. Особенно важно то, что и Тигран, и Илья пришли учиться в гимназию с 10-го класса, осознанно выбрав гуманитарный профиль. Конечно, нам нравится этот проект, мы рады, что ребята могут проявить себя!

- Как ваши ученики попадают на всероссийскую олимпиаду?

- В 10-м классе сразу несколько ребят начинают готовиться по программе «Умницы и умники Ярославии» - проекта, который ведет Михаил Александрович Нянковский. Сейчас он известный издатель, но и наш коллега - заслуженный учитель школы Российской Федерации, лауреат премии Президента РФ, победитель всероссийского конкурса «Учитель года России». Ученики посещают занятия, проходят отборочные этапы, набираются знаний и опыта. Конечно, обращаются с вопросами к своим учителям, а педагоги у нас очень сильные и всегда готовы дать необходимую адресную консультацию. В итоге самые целеустремленные умники и умницы выходят на региональный, а затем и на федеральный уровень. Здесь все очень честно. Главную роль играют желание, старание, самостоятельная работа самих ребят - за ручку на олимпиаду никто не приведет и уж тем более не подарит победу.

- В каких еще олимпиадах, конкурсах участвуют ваши ученики?

- Конечно, всего не перечислишь. Могу сказать, что у нас есть победители и призеры Всероссийских олимпиад школьников разных лет по математике, искусству, литературе, экономике, физике… В общем практически по всем предметам. Это объяснимо, поскольку у нас не специализированная школа, а многопрофильная гимназия. При этом я должен уточнить: успехи ребят - не только наша заслуга. Очень важную роль играет позиция их родителей, мотивирующих своих детей, а также усилия педагогов дополнительного образования, у которых занимаются ребята. Все вместе мы и «создаем среду для воспитания талантов».

ФОТО: Ольга ЗАХАРОВА

- Мы привыкли к тому, что элитные учебные заведения находятся в центре Ярославля, а ваша гимназия расположена в «спальном» Дзержинском районе. В этом году ей исполнится 50 лет. Как и когда вы сумели выйти на такой высокий уровень?

- Я не люблю слово «элитный» в применении к школам, к детям. А что касается нашей гимназии (когда-то - школы №24), то нужно добрым словом вспомнить Александра Федоровича Прямицына, который в 1990-х возглавлял управление образования Ярославля. Тогда три гимназии были сформированы как раз на «периферии» города - во Фрунзенском, Дзержинском и Заволжском районах, а лицей - в Красноперекопском. Думаю, что это было правильное решение, оно обеспечило территориальную близость, доступность образовательных учреждений разного формата для жителей районов с высокой численностью населения. Это действительно удобно горожанам - ведь рядом с нами в Дзержинском районе работают великолепные школы, в том числе с углубленным изучением иностранных языков, предметов естественнонаучного цикла. Мы с огромным уважением относимся к коллегам и рады, что ярославцы могут выбирать, куда отдать ребенка, если он сосредоточился на определенных предметах, испытывает интерес к той или иной направленности, планирует поступление на определенную специальность или в конкретный вуз. Я считаю, что абсолютно нормально, если такой ребенок осознанно и прагматично меняет школу - ни одно образовательное учреждение не может объять необъятное. Хорошо, если ученик может подобрать самый подходящий именно для него вариант обучения, специализацию.

Добавлю, что в нашей школе может учиться ребенок из любого района Ярославля и даже из Ярославского района.

Возвращаясь к истории, замечу, что в начале 1990-х наша школа испытывала проблемы с комплектованием ученического коллектива, мы не пользовались особой популярностью. В то сложное время тяжесть руководства взяла на себя Тамара Владимировна Шульгина, заслуженный учитель школы Российской Федерации, ставшая директором школы №24 в 1990 году. Она сумела правильно воспользоваться возможностями либерализации в образовании, использования новых форм работы, новых программ. В итоге у образовательного учреждения повысилась репутация, здесь стало больше учеников. Если в 1995 году в вузы поступало чуть больше 60% выпускников, то через 10 лет, после преобразования в гимназию №2 в 1997-м, - уже почти 98%. В последние три года этот показатель достигает 100%. Так что рецепт успеха гимназии №2 прост: внимание к детям, творческий подход педагогов к делу, ответственность, взаимовыручка и много работы. Думаю, схожим образом о себе могут сказать педагогические коллективы всех успешных школ Ярославля.