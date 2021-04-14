Подполковник транспортной полиции рассказал, как не стать жертвой преступников в путешествии

ФОТО: Северное линейное управление МВД России на транспорте

Люди часто путешествуют, вокзалы и аэропорты не прекращают свою работу ни на минуту, но вместе с этим не перестают орудовать и воры. Только засмотрелся по сторонам – сумки уже нет. Как вычислить воришку, не стать его жертвой и сохранить свой багаж, если путешествуешь один, КП-Ярославль рассказал начальник отделения охраны общественного порядка Северного ЛУ МВД России на транспорте, подполковник полиции Евгений Лилеев.

- Какой вид транспорта наиболее привлекателен для преступников? Где чаще всего совершаются кражи?

- В данном вопросе нужно исходить из пассажиропотока: чем больше людей, тем лучше для злоумышленника, так как работать ему легче. Если смотреть конкретно по нашей работе, то чаще всего происходят инциденты в железнодорожном транспорте.

- По каким признакам можно сразу же вычислить вора в толпе?

- Если брать вокзал, то, как правило, это человек, который пришел туда бесцельно. Он не стоит в кассу, у него нет вещей. Он может сидеть в зале ожидания и наблюдать за другими пассажирами. Если вы едете в поезде дальнего следования, то также стоит обратить внимания на людей, у которых нет вещей, потому что это достаточно странно. В пригородных поездах преступника вычислить сложнее. И следует помнить, что воры - это такие же граждане, умысел что-либо украсть у них может возникнуть внезапно, если на глаза попадется то, что плохо лежит. По нашей практике, чаще такие преступления совершают мужчины.

Вы можете застраховать свои вещи и отправить их в транспортную компанию Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Кто может стать жертвой вора?

- Пассажиры, которые ослабили контроль за своими вещами. Периодически мы встречаемся с ситуацией, когда сотовые телефонов лежат на зарядке без присмотра. Пассажиры в поездах могут уйти в вагон-ресторан, оставив купе незапертым. Нетрезвые граждане также становятся жертвами преступников, так как они теряют контроль не только за собой, но и за обстановкой. Мы постоянно напоминаем людям о том, что нельзя терять бдительность, в поездах даже включают специальную аудиозапись на эту тему.

- Есть ли смысл самостоятельно задерживать вора или лучше пусть этим занимаются полицейские?

- Есть смысл привлечь внимание большего количества людей. Необходимо запомнить приметы преступника, в чем он был одет. Это полезнее, чем пытаться самому вернуть пропажу. В порыве борьбы вы просто не запомните человека, так как цель у вас другая, соответственно, полиции будет сложнее его искать. Чем больше информации вы дадите сотрудникам внутренних дел о похитителе личного имущества, тем больше вероятность того, что его найдут. Не стоит забывать, что информация о всех пассажирах, следующих в пассажирских поездах хранится в базе данных и посадка идет только по документам.

- Из всех заявлений, которые подали после кражи, сколько в итоге раскрыто?

- На данный момент из 26 преступлений раскрыто 17, по остальным процесс идет. В любом случае, большая часть всегда раскрывается.

- Какие универсальные советы можно дать людям, которые путешествуют одни и некому присмотреть за вещами?

- Все деньги лучше держать на банковской карте, наличные возить собой по минимуму. Код от карты ни в коем случае не держать с ней в одном месте. Когда ложитесь спать, обязательно запирайте свое купе. Открыть его с другой стороны проблематично. В любом случае, посторонние звуки разбудят и вас, и ваших соседей. Также нужно минимизировать возможность другим пассажирам подходить к вашим вещам. Чемоданы и сумки убирайте так, чтобы их нельзя было быстро вскрыть, если вы отходите, например, в туалет. Ценные вещи и документы носите с собой, даже если выходите из купе ненадолго.

- Существует разделение на ручную кладь и вещи, которые сдают в багаж. Если человек положил что-то ценное в багажное отделение, то каковы шансы, что все вернут в целости и сохранности?

- Багаж взвешивается до и после поездки, опечатывается всегда, едет в отдельном вагоне или специальном месте, где находятся сотрудники охраны и работники железной дороги. Вероятность хищения достаточно низкая. Помимо этого существует страховка. Вы можете застраховать свои вещи и отправить их в транспортную компанию. Случаи кражи в багажных отделениях достаточно редкие, если это кто-то и может сделать, то только сотрудники охраны. Посторонним лицам туда доступа нет.