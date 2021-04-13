В Иванове 72-летний охранник школы арестован по подозрению в педофилии

72-летнего ивановца обвиняют в сексуальных действиях в отношении маленькой девочки Фото: Олег ЗОЛОТО

72-летний житель Иваново заключен под стражу. Мужчину обвиняют в сексуальных действиях в отношении ребенка.

По версии следствия, жертвой пожилого охранника одной из ивановских школ стала 10-летняя девочка, которая считала его своим другом. Мужчина напоминал ей умершего дедушку, поэтому ребенок не ждал никакой опасности. А зря…

- 5 апреля в дневное время подозреваемый, не применяя насилия, совершил в отношении малолетней иные действия сексуального характера, - рассказали в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Как сообщает портал Life.ru, в этот день обычные объятия между ребенком и пожилым мужчиной закончились приставаниями под лестницей. А вечером девочка все рассказала маме. Мам на следующий день пришла к директору школы, та собрала педсовет и вызвала на него охранника. Тот, якобы, во всем признался.

Сейчас идут следственные действия, расследование продолжается. Информация о том, что подозреваемый ранее был судим за развратные действия в отношении несовершеннолетних, проверяется.