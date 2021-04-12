В кафе Костромской области дебошир зарезал полицейского Фото: Полина Вачнадзе

В городе Шарья Костромской области 26-летний, но уже не раз судимый местный житель подозревается в убийстве полицейского.

ЧП произошло в ночь с 11 на 12 апреля в одном из развлекательных учреждений города. Между несколькими мужчинами, среди которых и был сотрудник полиции не при исполнении, завязался конфликт с одним из посетителей. По предварительной версии, спровоцировал ссору именно он своим неподобающим поведением.

- В процессе конфликта на помощь мужчине пришел его знакомый, который достал нож и стал наносить удары троим молодым людям. От полученных повреждений один мужчина, сотрудники отдела МВД России «Шарьинский», скончался, - сообщили в пресс-службе СКР Костромской области.

Еще двум людям были нанесены резаные раны, тяжесть вреда здоровью сейчас устанавливается. Погибшему полицейскому было всего 34 года.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Идут допросы свидетелей, проводятся экспертизы.