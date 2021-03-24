Депутат Лариса Ушакова: «Развитие Ярославской области – в руках ее жителей!»

ФОТО: Антон Воинов

В первых числах марта громко заявил о начале своей работы Фонд содействия развитию Ярославской области «Ярославия», который занялся общественной экспертизой Стратегии развития региона и сбором предложений по её актуализации. Одним из лидеров фонда стала депутат Ярославской областной Думы, председатель комитета по социальной и демографической политике, труду и занятости Лариса Ушакова. У неё мы и решили поинтересоваться, что это за фонд и чем он занимается, какие важные задачи собирается решать.

- Лариса Юрьевна, 2 марта прошла первая сессия фонда, на которой эксперты и общественные деятели обсудили первую тему - «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» - и план дальнейшей работы. Расскажите, чем будет заниматься эта общественная организация?

- Дело вот в чём. Шесть лет назад у нас была принята Стратегия развития Ярославской области «10 точек роста». Предполагалось, что она будет действовать до 2025 года.

Но за несколько лет очень многое изменилось. В мире, в стране и, естественно, в Ярославской области. Стратегия развития региона требует экспертизы и обновления. Об этом в конце прошлого года заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Юрьевич Миронов. Он обратился к региональному правительству с поручением актуализировать Стратегию социально-экономического развития региона с учётом задач, обозначенных Президентом России в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и с обязательным привлечением общественности.

Областное правительство уже работает над этой задачей. Мы же выступили с инициативой снизу и организовали Фонд «Ярославия», чтобы под его эгидой собрать предложения экспертов и граждан. Губернатор поддержал нашу инициативу.

Фонд объединил признанных экспертов в разных сферах деятельности, общественников, активных граждан. В работу уже включились председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Соловьёв, ректор Ярославского государственного университета Александр Русаков, главный врач Клинической больницы №9 Станислав Белокуров, генеральный директор Института повышения квалификации «Конверсия» – Высшая школа бизнеса» Татьяна Артеменкова, советник ректора ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, член Общественной Палаты Ярославской области Марина Зайцева и многие другие. Присоединились и некоторые депутаты. Например, активно в работу включился депутат Госдумы Андрей Коваленко.

Первая сессия получилась очень продуктивной. Её участники внесли более 50 предложений в стратегический план региона.

ФОТО: Антон Воинов

Все мы прекрасно понимаем, что обычно - тушим пожары, когда уже ситуация доведена до предела. Но проблемы нужно решать комплексно, глобально. Для этого и нужна Стратегия. Адекватная, актуальная, реалистичная.

- Как именно будет организована эта большая работа?

- Для обсуждения и сбора предложений будут организованы публичные сессии фонда. Кроме них будут проведены десятки встреч с участием представителей разных уровней власти, экспертами и активной общественностью в разных населённых пунктах области. Эта работа будет разбита на пять этапов – в соответствии с пятью целями национального развития, обозначенными президентом.

Первый этап посвящен теме «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». Он проходит сейчас – в феврале и марте.

Второй этап начнётся в конце марта. Он будет посвящен возможностям развития талантов наших граждан, повышению качества образования и науки, развитию добровольчества и сферы культуры, поддержке духовных традиций и ценностей.

Третий этап запланирован на апрель, его тема - «Комфортная и безопасная среда» для жизни ярославцев.

Четвертый этап пройдет в мае. Он будет посвящен достойному и эффективному труду и успешному предпринимательству.

Пятый этап запланирован на июнь. Его главная тема – цифровая трансформация экономики и общества.

Все пять этапов предполагают участие как профильных экспертов, так и всех желающих высказаться. Это один из главных принципов всей нашей работы: любой желающий может дать свои предложения для включения в Стратегию развития региона.

В августе будет проведена региональная конференция, на которой будут отобраны наиболее ценные и реалистичные предложения. Затем при помощи специально привлечённых специалистов они будут оформлены в документ, готовый для реализации.

В конце года результат всей этой большой работы мы передадим в Правительство. Надеемся, что с помощью депутатов и чиновников, поддержавших проект, обновлённая Стратегия начнёт реализовываться.

ФОТО: Антон Воинов

- Помимо живых встреч с экспертами и общественностью, будут ли применяться какие-то современные онлайн-технологии для сбора предложений?

- Конечно, обязательно! В апреле планируется запустить цифровую платформу фонда, на которой будут проводиться как массовые обсуждения уже поступивших предложений, так и генерация новых инициатив жителей Ярославской области.

На этом ресурсе будут проводиться опросы общественного мнения, обсуждаться лучшие региональные практики в разных сферах.

- Таким образом, в формировании Стратегии социально-экономического развития Ярославской области реально сможет принять участие каждый житель региона?

- Именно так. Абсолютно каждый может принять участие в формировании будущего, в котором нам с вами жить. Приглашаю экспертов и всех активных граждан к участию в этом большом и важном деле! В ближайшее время у нас запланирован специальный автобусный тур по Ярославской области. В каждом городе, селе, деревне мы будем рассказывать о Стратегии развития области, о том, что уже сделано, и, конечно же, собирать предложения от всех желающих.

Надеемся на активность наших жителей!