24 марта отмечается всемирный день борьбы с туберкулезом

Фото: ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница»

Памятная дата была установлена в 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом, поскольку именно в этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя болезни. Сейчас врачи-фтизиатры считают 24 марта своим профессиональным праздником.

Всегда актуально

Несмотря на то что уже более года главной темой информационной повестки является COVID-19, мы все прекрасно понимаем: актуальными остаются и «привычные», но оттого не менее опасные болезни, среди которых – туберкулез.

Многие полагают, что туберкулез – болезнь из прошлого, а сейчас заболеть им могут только неблагополучные люди, бомжи и заключенные. На деле это не так. Считается, что инфицирована треть населения планеты, а ежегодно туберкулез убивает 2 миллиона человек (он – основная причина смерти ВИЧ-инфицированных).

Статистика свидетельствует, что в России ежегодно выявляют более 100 тысяч новых случаев туберкулеза, а примерно 25 тысяч человек умирают от этой болезни. К счастью, у нас есть специалисты, которые умеют эффективно бороться с туберкулезом.

В Ярославской области ведется активная просветительская и профилактическая работа по борьбе с туберкулезом, что позволило добиться снижения показателей заболеваемости и смертности от туберкулеза.

Врачи во всеоружии

– У нас есть все возможности для предотвращения распространения этого сложного и коварного заболевания, успешной борьбы с ним, – говорит директор ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница», кандидат медицинских наук Анна Сергеевна Виноградова.

Действительно, чтобы быстро и правильно выявить у пациента наличие бактерии туберкулеза, определить ее устойчивость к применяемым препаратам и назначить эффективную схему лечения, необходимы профессионализм фтизиатра и дорогостоящее современное оборудование. Туберкулезная больница оснащена бактериологической лабораторей и оборудованием мирового уровня. Специалисты лаборатории используют в своей работе сразу несколько диагностик - бактериоскопичесую, молекулярно-генетическую (ПЦР-диагностика), посев на плотные и жидкие питательные среды. Все это позволяет не только диагностировать заболевание, но еще и определить, к каким препаратам устойчивы бактерии.

С августа 2020 года в Ярославской областной клинической туберкулезной больнице внедрен в практику современный иммунологический метод T-SPOT.TB. Это новое и альтернативное традиционной пробе Манту и Диаскинтесту исследование. С помощью T-SPOT.TB. можно эффективно и быстро выявлять наличие туберкулезной инфекции в организме по анализу крови.

Позаботьтесь о себе!

За последние 10 лет в Ярославской области число заболевших туберкулезом и умерших от туберкулеза снизилось более чем в 2 раза. Однако нужно отметить, что в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 и введенными временными ограничениями по проведению профилактических медицинских осмотров уменьшилось выявление туберкулёза, то есть существенная доля больных туберкулезом не выявлена.

Что это значит? Да только то, что всем нам не нужно расслабляться!

Поздравляя врачей-фтизиатров с профессиональным праздником, мы адресуем всем читателям их совет: заботьтесь о своем здоровье, не забывайте проходить ежегодные профилактические осмотры на туберкулез: дети – иммунодиагностику (проба Манту, Диаскинтест, T-SPOT.TB), взрослые – флюорографию органов дыхания. Современное оборудование не нанесет вреда вашему организму, зато способно выявить болезнь на ранней стадии и успешно ее победить!

Справка

Туберкулез – опасное инфекционное заболевание. Источником инфекции является больной туберкулезом легких. При кашле, чихании и даже громкой речи больной распространяет капельки мокроты, содержащие возбудителя болезни. Бактерии могут попасть в организм даже при вдыхании зараженного воздуха, не говоря уже о постоянном контакте с больным человеком.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Симптомы болезни

Туберкулез – коварное заболевание и инфицирование первоначально никак не проявляется. Симптомы появляются, когда болезнь переходит в активную форму:

- периодическое продолжительное повышение температуры тела до 37,3-37,5 градуса во второй половине дня;

- потливость без видимых причин, особенно в ночное время;

- беспричинная усталость, упадок сил;

- плаксивость, раздражительность;

- продолжительный кашель с небольшим количеством мокроты (более 3 недель);

- ухудшение аппетита;

- снижение веса;

- отставание в физическом развитии (у детей).

ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница» участвует в народном голосовании «Народная медицинская премия - 2021» на сайте kp.ru

ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАС!

ГДЕ ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ

ул. Собинова, д. 24 – флюорографический кабинет, т. 72-93-40

ул. Павлова, д. 2а – кабинет компьютерной томографии, т. 48-46-91

ул. Собинова, д. 43 – отделение лучевой диагностики, т. 72-89-31 (регистратура)

Регистратура, взрослое поликлиническое отделение, т. 72-89-31

Регистратура, детское поликлиническое отделение, т. 50-11-72