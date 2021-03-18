Жителя Ивановской области обвиняют в финансировании экстремистской деятельности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

57-летний житель города Тейково Ивановской области обвиняется в финансировании экстремисткой деятельности.

Как следует из материалов уголовного дела, местный предприниматель являлся членом религиозной организации «Свидетели Иеговы в Тейково»*. При этом он прекрасно знал, что ее работа признана экстремистской и запрещена в России решением Верховного суда.

Однако это обстоятельство тейковчанина не смущало. Как считает следствие, на протяжении двух лет, а именно с января 2018-го по февраль 2020 годов, мужчина не только сам сдавал деньги на нужды общины, но и собирал взносы в общую кассу с остальных членов секты.

Общая сумма, перечисленная в организацию, сейчас устанавливается сотрудниками полиции. Но, что интересно, основанием для возбуждения уголовного дела стал перевод «пожертвования» в 200 рублей.

Сейчас предприниматель находится под подпиской о невыезде. Если тейковчанина признают виновным в инкриминируемом преступлении, то ему может грозить штраф от 300 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

*Решением Верховного суда РФ от 20.04.2017 признана экстремисткой, деятельность запрещена на территории России