Дела масленичные: как в Ярославле праздник провожают Фото: Олег УКЛАДОВ

Вот и наступил самый важный день всей Сырной седмицы. В воскресенье верующие просили прощения друг у друга, а в ответ слышали «Бог простит, и я прощаю». В этот день принято поминать усопших и посещать кладбища.

В прощеное воскресенье можно было употреблять продукты животного происхождения. Всю праздничную еду обязательно нужно было доесть, раздать нищим или сжечь. Дурной приметой считалось выбросить еду или дать ей пропасть.

Днем ходили в баню, а вечером собирались на площади для того, чтобы торжественно сжечь чучело Масленицы. Пепел, который остался после сожжения, нужно рассеять по полям. Так в будущем году получится хороший урожай.

Кстати, если в последний день Сырной седмицы плохая погода, значит всю весну, наоборот, будет ясно и тепло.

Проводить масленичную неделю можно лимонными блинчиками.

Проводить масленичную неделю можно лимонными блинчиками Фото: Олег УКЛАДОВ

Понадобится: 3 стакана молока, 200 г муки, 8 яиц, 100 г сливочного масла, цедра 1 большого лимона, 1,5 столовые ложки сахара, 1/2 чайной ложки соли.

Для начала измельчите лимонную цедру. Смешайте ее с мукой, сахаром и солью. Добавляйте яйца по одному, при этом каждый раз хорошо вымешивая тесто. Молоко подогрейте, примерно до 37 °С и влейте в тесто помешивая. Масло растопите, добавьте в тесто и тщательно вымешайте. Теперь поставьте тесто отдыхать на 30–40 мин. Далее можно выпекать блинчики.

Тесто получится довольно жидкое. Можно отдельно развести 1–2 столовые ложки муки с 3–4 столовыми ложками теста и добавить в основное. После дайте ему постоять еще 10 минут. Теперь снова принимайтесь за выпекание.

Последний праздничный день, пора на гуляния. В Ярославле они проходят на следующих площадках:

Пора на гуляния Фото: Олег УКЛАДОВ

С 10:00 до 19:00 в Даманском парке идет масленичная ярмарка. Также с 12:00 до 17:00 там будут развлекательные программы, концерты, игры и конкурсы, интерактивные площадки: «Блинное подворье «Три Толстяка», «Потешный двор», «Масленичный тир», «Богатырская застава», «Лабиринты».

В музее-заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха» пройдет интерактивная программа с участием Мороза-воеводы, Весны-красны. Масленичные игры и забавы, катание на лошадях, усадебное угощение: чай, блины. Начало в 10:00, 12:00, 14:00.

Ярославский музей-заповедник приглашает на праздничную программу «Солнце Масленицы». Вас ожидают: забавы с медведем, Масленичный дед и представление Петрушки, старинные русские игры и состязания, солнечный мастер-класс и настоящее световое представление. Начало в 11:00, 13:00 и 14:00.

Музей эмальерного искусства «Эмалис» приглашает на мастер-класс по росписи кулонов в технике горячая эмаль. Встречи пройдут в 11:00 и 16:00.

Музей им В.Ю. Орлова устраивает праздничную программу для детей и взрослых «А у нашего кота тоже масленица». Начало в 12:00 и 16:00.

Музей «Мой любимый Мишка» организует экскурсию «Медвежья потеха». Вас ждет знакомство с традициями Масленицы, веселые игры и конкурсы, мастер-класс по изготовлению куклы-Масленицы, чаепитие с блинами. Начало в 13:00 и по предварительной записи.

В 12:00 в филармонии начнется музыкальная программа для всей семьи «Масленичный переполох».

У колеса обозрения «Золотое кольцо» в 12:00 стартует интерактивная программа «Кукольный театр». В 13:00 вас ожидают Рыцарские бои, в 14:00 молодецкие забавы, а в 15:00 сжигание чучела масленицы и масленичный столб.

Ярославский зоопарк приглашает на развлекательную программу:

11:00 до 13:00 – мастер-класс по изготовлению масленичной куклы-оберега

С 11:00 до 17:00 – катание на настоящих русских санях, запряженных лошадьми.

С 11:00 до 13:00 – фотозона в Альпака-парке «На сеновале».

С 11:00 до 15:00 – катание на пони у ДУЦ «Ковчег».

С 13:00 до 14:00 – масленичные забавы на центральной площади ДУЦ «Ковчег».

В 14:00 – сжигание Маслениц

С 14:30 до 15:30 – фотозона с ручными животными ДУЦ «Ковчег»

С 14:00 до 16:00 – кормления животных праздничными блинами.

Также в 10:00 стартует Кубок города Ярославля по перетягиванию каната, открытый Кубок города Ярославля по волейболу на снегу, турниры по big ball, по ринго, по «взятию города», по армрестлингу, по гиревому спорту и лапте. Соревнования пройдут на Городском пляже на реке Которосли.

Первенство города Ярославля по зимней рыбалке пройдет в 10:00. Место: Акватория реки Которосли у парка Даманский.

В районах города будут организованы праздничные гуляния:

В заволжском районе с 12:00 до 14:00 праздник отметят в сквере на проспекте Машиностроителей, а также на площадях перед ДК «Гамма» и ДК «Энергетик».

В Дзержинском районе с 12:00 до 14:00 празднуют у парка Победы на Ленинградском проспекте и у ДК «Красный Перевал – 1».

Красноперекопский район отмечает с 12:00 до 14:00 на площади перед ДК «Нефтяник».

Ленинский район провожает масленицу с 12:00 до 14:00 в парке «Юбилейный».

А Фрунзенский район гуляет с 12:00 до 14:00 на площади перед ДК «Судостроитель» и 15:00 до 17:00 на площади перед ДК «Радий».

В течение масленичной недели проходят:

– выставка масленичных кукол в парке на острове Даманский,

– в кафе и ресторанах города Ярославля - масленичное меню,

– городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел» в Городском выставочном зале им. Н.А. Нужина (ул. Свободы, 15),

– масленичный программы в учреждениях культуры города Ярославля.